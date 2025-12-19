W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Subvention für Agrardiesel kommt zurück

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Landwirte bekommen von 2026 an wieder die volle Steuervergünstigung für Agrardiesel. Der Bundesrat gab dafür in Berlin grünes Licht. Die von der Ampel-Regierung durchgesetzte Abschaffung der Subvention wird rückgängig gemacht.

Land- und Forstwirte können sich die Energiesteuer für Diesel damit wieder teilweise zurückerstatten lassen - genauer 21,48 Cent pro Liter. Das soll die Betriebe finanziell entlasten und ihnen gleichzeitig in einem von erheblichen Preisschwankungen geprägten Markt Planungssicherheit geben. Den Bund kostet die Wiedereinführung im Jahr rund 430 Millionen Euro./tam/DP/stw

