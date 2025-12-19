TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen DEU: Großer Verfallstag an der Börse TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 00:30 JPN: Verbraucherpreise (landesweit) 11/25 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 10/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25 09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25 11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 12/25 sowie halbjährliche Konjunkturprognose 15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Bundesrat Themen u.a.: Bundeshaushalt 2026, Rentenpaket, Wehrdienst, Gastrosteuer, abschließende Befassung mit Lachgasverbot FRA: Pariser Gericht entscheidet, ob Shein in Frankreich zeitweise gesperrt wird Der französische Staat fordert eine dreimonatige Seitensperre für die Billig-Onlineplattform Shein. Zumindest soll der Marketplace, auf dem fremde Anbieter ihre Produkte verkaufen können, weitergehend nicht verfügbar sein. RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk

