Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 12 December 2025 to 18 December 2025
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/12/2025
|
FR0013230612
|
1 757
|
15.1869
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
15/12/2025
|
FR0013230612
|
2 187
|
15.5521
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
16/12/2025
|
FR0013230612
|
1 204
|
15.5764
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
17/12/2025
|
FR0013230612
|
855
|
15.6034
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
18/12/2025
|
FR0013230612
|
2 143
|
15.5709
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
8 146
|
15.4872
|
