W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 12 December 2025 to 18 December 2025

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/12/2025

FR0013230612

1 757

15.1869

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

15/12/2025

FR0013230612

2 187

15.5521

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

16/12/2025

FR0013230612

1 204

15.5764

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

17/12/2025

FR0013230612

 855

15.6034

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

18/12/2025

FR0013230612

2 143

15.5709

XPAR

 

 

 

TOTAL

8 146

15.4872

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251219790643/en/

Tikehau Capital

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tikehau Capital

Das könnte dich auch interessieren

Deutschlands größtes Geldhaus
Deutsche Bank startet Wero für Millionen Kunden17. Dez. · dpa-AFX
Deutsche Bank startet Wero für Millionen Kunden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionen17. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden