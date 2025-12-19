Trump schließt Krieg gegen Venezuela nicht aus

19. Dez (Reuters) - US-Präsident Donald Trump lässt die Möglichkeit eines Krieges gegen Venezuela offen.

"Ich schließe das nicht aus, nein", ⁠sagte Trump am ‍Freitag dem Sender NBC News in einem Telefoninterview. Zudem drohte er nach der Beschlagnahmung eines ‌Öltanker in der Nähe venezolanischer Gewässer in der vergangenen Woche mit weiteren ‍Beschlagnahmungen. Erst am Dienstag hatte die US-Regierung eine "Blockade" für alle unter US-Sanktionen fallende Öltanker angeordnet, die Venezuela anlaufen oder verlassen. Damit will Trump den Druck auf die Regierung von Machthaber Nicolas Maduro, die er ‍als Terrororganisation bezeichnet hat, erhöhen und ⁠dessen wichtigste Einnahmequelle, das Ölgeschäft, treffen.

Die USA haben starke Militärverbände in der Region zusammengezogen und wiederholt Boote attackiert, ‍mit denen Drogen geschmuggelt worden sein sollen. Sie werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in ⁠die USA zu fördern und damit ihre Bürger und die nationale Sicherheit zu gefährden. Maduro vermutet dagegen US-Pläne zu seinem Sturz. Die USA ‍versuchen seit Jahren, Maduro ‌aus dem Amt zu drängen und haben deswegen bereits umfassende Sanktionen gegen das Land verhängt.

In dem NBC-Interview äußerte sich Trump nicht konkret dazu zu, ob die Absetzung Maduros sein oberstes Ziel sei. "Er weiß genau, was ich will", sagte Trump mit Blick auf Maduro. "Er weiß es besser als jeder andere."

(Bericht von Surbhi Misra und ⁠Shubham Kalia, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)