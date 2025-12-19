W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Vorbörse 19.12.2025

Sportartikelhersteller im Fokus am dreifachen Verfallstermin

onvista · Uhr
Nach der Erholung vom Vortag dürfte es für den Dax am Freitag wieder etwas bergab gehen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,15 Prozent auf 24.164 Punkte.

Die Wochenbilanz des Dax wäre damit noch knapp negativ. Seit Jahresanfang hat der Dax allerdings um mehr als ein Fünftel zugelegt. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird am Freitag 0,2 Prozent schwächer erwartet.

Im Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn an den Börsen ist großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Im Dax steht laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners besonders die 24.000-Punkte-Marke im Blick.

Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller Adidas und Puma gaben im Zuge enttäuschender Geschäftszahlen von Nike vorbörslich auf Tradegate um 2,3 Prozent und 2,9 Prozent zum Xetra-Schluss nach. Probleme hat der US-Konzern weiter in China und mit seiner Marke Converse.

Im Gegensatz zu Nike konnte der US-Logistiker Fedex mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick überzeugen. Dies wirkte sich hierzulande jedoch bei den Papieren der DHL Group vorbörslich kaum aus.  

USA: Erholt

Inflationsdaten und ein starker Geschäftsausblick des Speicherchipherstellers Micron haben den US-Börsen am Donnerstag Erholungsimpulse beschert. Die teils deutlichen Gewinne bröckelten allerdings bis Handelsschluss spürbar ab. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag 0,14 Prozent höher auf 47.951,85 Punkten. Am vergangenen Freitag erst hatte der weltweit wohl bekannteste Aktienindex ein Rekordhoch bei 48.887 Punkten erreicht, anschließend dann aber überwiegend nachgegeben.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.951+ 0,14 Prozent
S&P 5006.774+ 0,79 Prozent
Nasdaq 23.006+ 1,38 Prozent

Asien: Gewinne

Die Börsen in Asien haben überwiegend im Nachgang der US-Inflationsdaten und den positiven US-Aktienmärkten am Freitagmorgen mit Kursgewinnen reagiert. Die Inflationsrate in den USA war im November überraschend gefallen, was die Erwartung in puncto weiterer Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr untermauert.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.507- 0,90 Prozent
Hang Seng25.498- 0,30 Prozent
CSI 3004.568- 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,33- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,86+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,14+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1720- 0,14  Prozent
Dollar in Yen155,96+ 0,47 Prozent
Euro in Yen182,78+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent59,72 USD+ 0,29  USD
WTI56,02 USD+ 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 43 (40) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 94 (92) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP NUCERA AUF 9 (10) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 294 (285) USD - 'NEUTRAL'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR NIKE AUF 65 (70) USD - 'NEUTRAL'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

