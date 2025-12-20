2026 lernen Anleger schlimmstenfalls, was „Positionierungsrisiko“ wirklich bedeutet

Wenn wir über 2026 sprechen wollen, dann hilft ein Blick in die Seele der professionellen Investoren – und die liefert uns der aktuelle Global Fund Manager Survey der Bank of America. Und eines springt sofort ins Auge: Die Cash-Bestände der Fondsmanager sind so niedrig wie noch nie seit Beginn der Umfrage mit nur noch 3,3 Prozent.

Kurz gesagt: Die Profis sitzen nicht auf Geldbergen – sie sind vollständig im Markt. Was locker klingt, ist in Wahrheit der perfekte Cocktail aus Optimismus, FOMO und einer Prise Sorglosigkeit. Für die Praxis bedeutet das: Wenn alle investiert sind – wer kauft dann noch?

Extrem niedrige Cash-Quoten heißen: Kaum Munition für Rückkäufe und hoher Druck Gewinne mitzunehmen, wenn die Stimmung kippt. Und doch: Historisch waren solche Phasen nicht zwingend der Beginn eines Crashs, sondern häufig Übergänge zu volatileren, selektiveren Märkten. Der breite Index steigt dann weniger, aber Qualität läuft weiter. Klingt ganz nach unserem Geschmack für das kommende Börsenjahr.

KI: Der Mega-Trend, aber mit Warnschild

KI bleibt auch für die globalen Fondsmanager der große Treiber – und ein großer Risikofaktor. Der Survey zeigt: Die Übergewichtung im Tech-Sektor übersteigt inzwischen fast alle früheren Extremmarken. Und die „Magnificent 7“ sind das meistgehandelte Thema der Welt.

Das macht zwei Dinge klar:

Der Trend ist vorerst intakt. Der Herdentrieb ist gefährlich ausgeprägt

Wenn KI hält, was sich alle erhoffen, dann stehen wir am Anfang einer Produktivitätsrevolution. Wenn nicht, dann wird 2026 das Jahr, in dem viele Investoren herausfinden, was der Begriff „Positionierungsrisiko“ wirklich bedeutet.

Europa: Günstiger, unbeliebter – und vielleicht unterschätzt

Während die US-Tech-Raketen abheben, haben europäische Aktien einen Vorteil: Sie sind günstig – teils historisch günstig. Viele Fondsmanager berichten bereits von ersten Übergewichtungen europäischer Werte. Warum?

Aktuell gibt es in Europa attraktivere Bewertungen, stabilere Gewinnschätzungen als erwartet, weniger Überhitzung und eine überraschend robuste Binnenkonjunktur. Europa ist ein wenig so wie der Spieler auf der Ersatzbank, der unterschätzt wird – aber fit ist. 2026 könnte genau das Jahr sein, in dem er eingewechselt wird.

Die Fed: Der Elefant auf dem Aktienparkett

Ein großes Thema, das 2026 prägen wird: Ein neuer Fed-Chef. Allerdings ist noch völlig offen, wer denn der Nachfolger von Jerome Powell sein wird. Aber die massiven Einmischungsversuche von US-Präsident Trump zeigen schon, dass es wohl keinen ruhigen Übergang geben wird.

Klar ist: Ein politisch motivierter Fed-Wechsel wäre keine Fußnote, sondern ein möglicher Gamechanger. Die zentrale Frage lautet: Wird die neue Fed unabhängig agieren oder zum geldpolitischen Arm des Weißen Hauses? Die Unsicherheit darüber ist eines der größten (und am schlechtesten eingepreisten) Risiken für das kommende Jahr.

Und die Chancen?

Trotz aller Risiken sehen die Profis etwas sehr deutlich: Die Gewinnschätzungen für 2026 steigen – teils kräftig.

Das spricht für Qualitätswerte mit Preissetzungsmacht, Versicherer und Finanzwerte (Profiteure höherer Zinsen), ausgewählte europäische Dividendentitel, KI-Profiteure jenseits der großen US-Namen und Value-Aktien, die schlicht zu billig sind.

Fazit: 2026 wird kein Entweder-oder-Jahr – sondern ein Jahr der Balance

Die Investoren sind voll investiert, KI ist heiß gelaufen, Europa steht bereit, und das Fed-Kapitel ist weit offen. Für Privatanleger heißt das: Breit investiert bleiben. Qualitätsorientiert investiert bleiben. Denn es gilt: Nicht jeder Trend trägt ewig – aber Qualität trägt immer.