EQS-DD: HWA AG: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, Erhalt von 1.430.990 Stückaktien der HWA AG im Zusammenhang mit der Wandlung aus der Pflichtwandelschuldverschreibung („WSV ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.12.2025 / 08:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Georg
|Nachname(n):
|Riedl
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HWA AG
b) LEI
|529900T4Y9MH9A5TJJ87
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0LR4P1
b) Art des Geschäfts
|Erhalt von 1.430.990 Stückaktien der HWA AG im Zusammenhang mit der Wandlung aus der Pflichtwandelschuldverschreibung („WSV 2024/2026“) ISIN DE000A383SW6 auf Basis einer Wandlungserklärung. Vgl. dazu: Directors' Dealings vom 13. Dezember 2024 23:29
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|18.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
