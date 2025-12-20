W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: HWA AG: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, Erhalt von 1.430.990 Stückaktien der HWA AG im Zusammenhang mit der Wandlung aus der Pflichtwandelschuldverschreibung („WSV ...

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.12.2025 / 08:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Georg
Nachname(n): Riedl
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HWA AG

b) LEI
529900T4Y9MH9A5TJJ87 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0LR4P1

b) Art des Geschäfts
Erhalt von 1.430.990 Stückaktien der HWA AG im Zusammenhang mit der Wandlung aus der Pflichtwandelschuldverschreibung („WSV 2024/2026“) ISIN DE000A383SW6 auf Basis einer Wandlungserklärung. Vgl. dazu: Directors' Dealings vom 13. Dezember 2024 23:29

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
18.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


20.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HWA AG
Benzstraße 8
71563 Affalterbach
Deutschland
Internet: http://www.hwaag.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102606  20.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HWA

Das könnte dich auch interessieren

Dax-notierter Autokonzern
BWM will Vorzugsaktien in Stämme wandeln16. Dez. · dpa-AFX
BWM will Vorzugsaktien in Stämme wandeln
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionen17. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden