EQS-DD: HWA AG: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, Erhalt von 1.430.990 Stückaktien der HWA AG im Zusammenhang mit der Wandlung aus der Pflichtwandelschuldverschreibung („WSV ...

20.12.2025 / 08:35 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Georg Nachname(n): Riedl Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HWA AG

b) LEI

529900T4Y9MH9A5TJJ87

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0LR4P1

b) Art des Geschäfts

Erhalt von 1.430.990 Stückaktien der HWA AG im Zusammenhang mit der Wandlung aus der Pflichtwandelschuldverschreibung („WSV 2024/2026“) ISIN DE000A383SW6 auf Basis einer Wandlungserklärung. Vgl. dazu: Directors' Dealings vom 13. Dezember 2024 23:29

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

18.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

