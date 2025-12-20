EQS-News: IMG Sachsen-Anhalt: 2026 in Sicht - Sachsen-Anhalt gibt die Richtung für Zukunftsindustrien vor

EQS-News: IMG Saxony-Anhalt / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

IMG Sachsen-Anhalt: 2026 in Sicht - Sachsen-Anhalt gibt die Richtung für Zukunftsindustrien vor



20.12.2025 / 20:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen wie hoher Energiepreise, der Einführung internationaler Zölle sowie bürokratischer Auflagen zieht Sachsen-Anhalt für 2025 eine positive Bilanz: Führende Unternehmen haben in diesem Jahr umfangreiche Investitionen angekündigt oder begonnen. führende Unternehmen haben in diesem Jahr umfangreiche Investitionen angekündigt oder begonnen. Das Bundesland mit seinen rund 2,14 Millionen Einwohnern zeichnet sich durch kurze Wege sowie schnelle Entscheidungen aus und hat sein Image als innovativer Industrie- und Technologiestandort weiter gestärkt. Mit einem vielfältigen Mix aus Hightech, Pharmazie, Logistik, Chemie und Maschinenbau ist das Land gut für die Zukunft aufgestellt – und erwartet 2026 wichtige Neueröffnungen, die den Wachstumskurs fortsetzen werden.

MAGDEBURG, Deutschland, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zu den bedeutendsten Projekten gehört Novartis' Entscheidung, eine neue Produktionsanlage für Radioligand-Therapien in Halle (Saale) zu bauen. Die Technologie gilt als bahnbrechend für die personalisierte Krebsmedizin. Mit diesem neuen Standort stärkt das Land nicht nur seinen Life-Science-Sektor, sondern gewinnt auch zusätzliche internationale Sichtbarkeit. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze betont: „Diese Investition zeigt das große Vertrauen in die Innovationskraft unseres Landes und bekräftigt unseren Anspruch, ein führender Standort für Zukunftsbranchen zu sein." Die Nähe zu exzellenten Forschungseinrichtungen, die Anbindung an den Flughafen Leipzig/Halle und moderne Logistikstrukturen waren ausschlaggebend für die Wahl des Standorts Halle.

Vertreter aus Wirtschaft, Forschung und Politik bei der symbolischen SchlÃ¼sselÃ¼bergabe fÃ¼r den zukÃ¼nftigen NOVARTIS-Produktionsstandort in Halle/Saale

Neben der medizinischen Spitzentechnologie entwickelt sich auch der Industriesektor dynamisch: Wintipak realisiert bereits den dritten Bauabschnitt im Star Park Halle und erweitert seine Kapazitäten für aseptische Verpackungslösungen. Die Investition schafft zusätzlichen Raum für Büro-, Technik- sowie Lagerfunktionen und unterstützt die langfristige Stabilität des europäischen Produktionsnetzwerks. Mit diesem Schritt bekennt sich das Unternehmen ausdrücklich zur Region und setzt auf nachhaltige, effiziente Produktionsprozesse.

Ein Meilenstein der Logistik entsteht in Bernburg (Saale), wo Avnet mit einem Investitionsvolumen von mehr als 225 Millionen Euro ein leistungsfähiges Distributionszentrum für elektronische Bauelemente, einschließlich Halbleiterelektronik, errichtet. Der Betrieb soll im Frühjahr 2026 aufgenommen werden – mit bis zu 700 neuen Arbeitsplätzen und der Möglichkeit, jeden Tag Zehntausende von Paketen weltweit zu versenden. Nachhaltige Energieversorgung und moderne Automatisierung machen das Zentrum zu einem Vorzeigeprojekt für die gesamte Region.

Im Hinblick auf die mit der Halbleiterindustrie verbundenen Branchen unternimmt Mercury ebenfalls einen wichtigen Schritt: Das irische Unternehmen baut ein Entwicklungs- und Produktionszentrum in Schönebeck. Die Eröffnung ist ebenfalls für das Frühjahr 2026 geplant. Rund 200 qualifizierte Fachkräfte werden innovative technische Dienstleistungen für europäische Hightech-Kunden erbringen. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die hohe Qualität des Standorts und seine zentrale Lage in Deutschland.

Ein weiteres Projekt von überregionaler Bedeutung wurde in Halberstadt realisiert: Das neue Global Parts Center von Daimler Truck – das größte Ersatzteilzentrum seiner Art in Europa – wurde in nur zwei Jahren fertiggestellt und hat mehr als 650 Arbeitsplätze geschaffen. Neue Maßstäbe für eine nachhaltige Logistik setzt Daimler Truck auch mit seinem CO₂-neutralen Energiekonzept.

Erfolgreiche mittelständische Unternehmen wie der Hersteller elektrischer Schiffsmotoren Ramme Electric Machines aus Osterwieck zeigen zudem, dass Innovationen „Made in Sachsen-Anhalt" weltweit Anklang findet. Auch der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen wächst weiter: Campo Amargo baut seine Spezialreagenzienproduktion aus und stärkt damit das chemische sowie biotechnologische Know-how des Landes. Gleichzeitig investiert Merz 50 Millionen Euro in zusätzliche Kapazitäten für hochspezialisierte Wirkstoffe im Biopharmapark Dessau-Roßlau.

All dies zeigt: Sachsen-Anhalt baut auf seinem Erfolg auf und steuert 2026 weitere Meilensteine an. Das Land ist ein attraktiver Standort für Unternehmen, die Wachstum, Innovation und Zukunftsfähigkeit suchen.

Weitere Informationen:

Novartis Deutschland

Wintipak investiert weiter in Halle | WINTIPAK

Avnet Distributionszentrum Bernburg | Avnet EMEA

Mercury markiert einen bedeutenden Meilenstein in der neuen 25 Millionen Euro teuren Engineering- und Offsite-Fertigungsanlage in Deutschland - Mercury Engineering

Halberstadt, Daimler Truck Global Parts Center | Daimler Truck

Startseite – RAMME

Oligonukleotid-Synthesereagenzien | Hohe Qualität

Startseite – Merz

Kontaktdaten:

Sabine Kraus

Mobil: +49 172 3221 694

Sabine.Kraus@img-sachsen-anhalt.de

Spatenstich fÃ¼r die neue Produktionshalle in Halle (Saale)

Produktion von elektrischen Schiffsmotoren bei Ramme Electric Machines in Osterwieck, Sachsen-Anhalt

Logo

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847543/IMG_Novartis_Foto_Andreas_Lander.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847544/IMG_Wintipak.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847545/IMG_Ramme_Production.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2847542/Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/img-sachsen-anhalt-2026-in-sicht--sachsen-anhalt-gibt-die-richtung-fur-zukunftsindustrien-vor-302647525.html

20.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2249576 20.12.2025 CET/CEST