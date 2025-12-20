Kurz vor dem Jahreswechsel und in meiner letzten Kolumne des Jahres ist es Zeit, einen Blick auf 2026 zu werfen. Meine Herangehensweise ist dreigeteilt. Der erste Blick geht auf die wirtschaftlichen Fundamentaldaten, die Unternehmen und deren Gewinne sowie Bewertungen. Zwar sind diese kurzfristig nicht entscheidend für die Tendenz, langfristig spielen sie allerdings die alles entscheidende Rolle. Nur Entwicklungen, die längerfristig auch im Einklang mit der wirtschaftlichen Entwicklung stehen, sind gesund und halten auch entsprechend.

Weiterleisen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung