Maue Wirtschaft, aber lockere Zinspolitik - mein Blick aufs kommende Jahr
Das neue Börsenjahr nähert sich mit großen Schritten. Während die Wirtschaft immer häufiger Schwäche zeigt, dürfte die Geldpolitik die Börsen 2026 stützen. Doch das wird nicht für ein gutes Jahr für die Märkte ausreichen.
Kurz vor dem Jahreswechsel und in meiner letzten Kolumne des Jahres ist es Zeit, einen Blick auf 2026 zu werfen. Meine Herangehensweise ist dreigeteilt. Der erste Blick geht auf die wirtschaftlichen Fundamentaldaten, die Unternehmen und deren Gewinne sowie Bewertungen. Zwar sind diese kurzfristig nicht entscheidend für die Tendenz, langfristig spielen sie allerdings die alles entscheidende Rolle. Nur Entwicklungen, die längerfristig auch im Einklang mit der wirtschaftlichen Entwicklung stehen, sind gesund und halten auch entsprechend.
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–