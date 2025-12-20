Wochenrückblick – Inflationsdaten im Fokus
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.
Die US-Indizes konnten ihre Verluste nach den Inflationszahlen am Donnerstag zwar etwas wettmachen, schlossen aber dennoch im Minus. Während also die Börsen unter Druck blieben, wurde in der EU eine Aufweichung des Verbrenner-Aus beschlossen. Parallel dazu hält in Frankreich die politische Unsicherheit an. Auf Unternehmensseite sorgten vor allem Coinbase, Amazon und Warner Bros. mit neuen Zahlen und Meldungen für Aufmerksamkeit.
Globaler Aktienmarkt – DAX unverändert, amerikanische Indizes mit leichten Verlusten
Bis Freitagmittag zeigte sich der DAX® gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche nahezu unverändert. In den USA schlossen sowohl der Nasdaq-100 Index® als auch der S&P 500® am Donnerstagabend etwa 0,7 % unter dem Niveau der Vorwoche. Der Dow Jones® verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Rückgang von rund 1 %.
Was war auf politischer Ebene wichtig?
Die Europäische Kommission hat einen Gesetzesentwurf vorgestellt, der vorsieht, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auch nach 2035 weiterhin in der EU zugelassen werden dürfen. Für die Automobilhersteller bedeutet das zwar eine gewisse Entlastung, allerdings sind die Vorteile begrenzt – wie exklusive Details im Handelsblatt zeigen.
In Frankreich konnte das gespaltene Parlament sich nicht auf den Haushalt für das nächste Jahr einigen. Auch ein Vermittlungsausschuss beider Kammern blieb ohne Ergebnis. Da die Frist für die Verabschiedung des Haushalts nun verstrichen ist, wird erwartet, dass Premierminister Sébastien Lecornu auf ein Sondergesetz zurückgreifen wird, um den Prozess voranzubringen.
Was war in konjunktureller Hinsicht wichtig?
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen im Euroraum zum vierten Mal in Folge unverändert gelassen und den wichtigen Einlagenzinssatz bei 2,0 % belassen. Die Inflation im Euroraum hat sich nahe dem von der EZB angestrebten Ziel von 2 % stabilisiert; im November lag die Teuerungsrate unverändert bei 2,1 %. Das deutet darauf hin, dass die Preisspirale nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts inzwischen gebrochen ist.
In den USA hat sich die Inflation im November stärker als erwartet verlangsamt. Laut dem Bureau of Labor Statistics stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,7 %. In Großbritannien hat die Bank of England den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 % gesenkt – das niedrigste Niveau seit Frühjahr 2023. Die Entscheidung fiel knapp mit fünf zu vier Stimmen.
Was waren wichtige Unternehmensnachrichten?
Coinbase Global Inc. hat seinen Einstieg in Prognosemärkte und den Handel mit Aktien angekündigt. Die größte Krypto-Börse in den USA teilte am Mittwoch mit, dass beide Dienstleistungen schrittweise eingeführt werden und in den kommenden Wochen allen berechtigten Nutzern in den USA zur Verfügung stehen werden.
Amazon verhandelt offenbar über eine Investition von mehr als zehn Milliarden Dollar in OpenAI. Im Gegenzug könnte der US-Konzern dem KI-Unternehmen Chips und Rechenleistung zur Verfügung stellen. Die Gespräche liefen seit Oktober und befänden sich noch in einem frühen Stadium, berichteten mehrere Medien, darunter Bloomberg und die Financial Times.
Der US-Medienkonzern Warner Bros. Discovery hat das 108 Milliarden Dollar große feindliche Übernahmeangebot abgelehnt, das der Konkurrent Paramount Skydance in der vergangenen Woche eingereicht hatte. In einem Brief an die eigenen Aktionäre vom Mittwoch bezeichnete Warner die Offerte als „illusorisch“. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.
Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von „Jörgs Chartschule“.
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Werbehinweise
Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Lizenzhinweise
"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.
EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.
Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.
Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.
Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.
Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.
Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–