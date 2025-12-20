Wochenrückblick – Inflationsdaten im Fokus

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die US-Indizes konnten ihre Verluste nach den Inflationszahlen am Donnerstag zwar etwas wettmachen, schlossen aber dennoch im Minus. Während also die Börsen unter Druck blieben, wurde in der EU eine Aufweichung des Verbrenner-Aus beschlossen. Parallel dazu hält in Frankreich die politische Unsicherheit an. Auf Unternehmensseite sorgten vor allem Coinbase, Amazon und Warner Bros. mit neuen Zahlen und Meldungen für Aufmerksamkeit.





Globaler Aktienmarkt – DAX unverändert, amerikanische Indizes mit leichten Verlusten



Bis Freitagmittag zeigte sich der DAX® gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche nahezu unverändert. In den USA schlossen sowohl der Nasdaq-100 Index® als auch der S&P 500® am Donnerstagabend etwa 0,7 % unter dem Niveau der Vorwoche. Der Dow Jones® verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Rückgang von rund 1 %.











