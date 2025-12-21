Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025

"Beruhigungspille" für den Markt: Es gibt wieder positive Nachrichten zur KI-Rally

onvista · Uhr
KI

Schwächere Daten zum US-Arbeitsmarkt und zur Inflation trieben die Kurse vergangene Woche wieder an. Abseits davon gab es positive Nachrichten zur "KI-Story" an den Börsen. Im Mittelpunkt: Eine "Beruhigungspille", an der OpenAI gerade arbeitet.

Artikel teilen:
Quelle: Ascannio/Shutterstock.com

Der Marktabschwung, der letzten Freitag begann, setzte sich zu Beginn dieser Woche sowohl für den S&P 500 als auch für den Nasdaq Composite fort. Dieser Abwärtstrend hielt an, bis beide Marktbarometer von ihren jeweiligen 50-Tage-Durchschnittswerten abprallten und die Woche mit einem leichten Plus schlossen.

Weiterleisen mit onvista Plus

onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt

Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Trading- und Investmentideen von Experten
  • onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
  • Jederzeit online kündbar
  • Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Bitcoin (USD)
U
US Tech 100
D
Dow Jones
S
S&P 500
Amazon
N
NASDAQ 100
Micron Technology
Oracle
Bitcoin Kurs in Euro
Accenture
Dow
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
N
NASDAQ Composite

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Kolumne von Stefan Riße
Maue Wirtschaft, aber lockere Zinspolitik - mein Blick aufs kommende Jahrgestern, 14:30 Uhr · Acatis
Maue Wirtschaft, aber lockere Zinspolitik - mein Blick aufs kommende Jahr
Börse am Morgen 17.12.2025
Dax startet positiv in den Handel - Rüstungswerte gefragt17. Dez. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Maue Wirtschaft, aber lockere Zinspolitik - mein Blick aufs kommende Jahrgestern, 14:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden