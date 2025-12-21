Der Marktabschwung, der letzten Freitag begann, setzte sich zu Beginn dieser Woche sowohl für den S&P 500 als auch für den Nasdaq Composite fort. Dieser Abwärtstrend hielt an, bis beide Marktbarometer von ihren jeweiligen 50-Tage-Durchschnittswerten abprallten und die Woche mit einem leichten Plus schlossen.

Weiterleisen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung