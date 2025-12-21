Mindestens drei Tote bei Einsturz von Haus in Gaza

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Beim Einsturz eines Hauses in der Stadt Gaza sind nach einem Medienbericht mindestens drei Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, es handele sich um drei Frauen aus derselben Familie. Zwei weitere Personen würden noch vermisst. Nach anderen Berichten waren auch Minderjährige unter den Toten.

Das Haus im Scheich-Radwan-Viertel in Gaza sei durch vorherige israelische Angriffe schwer beschädigt gewesen, hieß es in dem Bericht. Zuletzt waren bei stürmischem und regnerischem Wetter mehrere Häuser in dem weitgehend verwüsteten Küstenstreifen eingestürzt.

Laut Wafa weigern sich viele Menschen wegen des winterlichen Wetters, die einsturzgefährdeten Bauten zu verlassen, in denen sie Unterschlupf gefunden hätten. Seit dem 10. Oktober herrscht eine Waffenruhe im Gazastreifen, es kommt jedoch weiter zu tödlichen Zwischenfällen. Die Lebensumstände vieler der rund zwei Millionen Einwohner sind weiterhin katastrophal./le/DP/he