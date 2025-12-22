AKTIE IM FOKUS: Danone schwach - Nachrichten aus China
dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Danone stehen am Montag wegen negativer Nachrichten aus China unter Druck.
Im frühen Handel sanken die Papiere des französischen Lebensmittelherstellers um 1,5 Prozent, womit sie im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 unter den schwächsten Werten waren.
Die Nachricht, dass China eine Anti-Subventionsabgabe auf EU-Milchprodukte verhängte, dürfte belasten. Mit den Kurseinbußen sanken die Papiere unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend.
Auch die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf die kurzfristige Entwicklung gibt, ist nun in Gefahr./ajx/zb
