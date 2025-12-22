W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Alzchem verlängert Verträge mit Vorstands- und Finanzchef vorzeitig

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TROSTBERG (dpa-AFX) - Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig verlängert. Damit werde Chef Andreas Niedermaier bis Ende 2028 im Vorstand tätig sein, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Der Vertrag mit dem für Finanzen zuständige Gremiumsmitglied Andreas Lösler wurde bis Ende 2029 verlängert. Die Aktie reagierte kaum auf die Neuigkeiten./he/la

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alzchem Group AG

Das könnte dich auch interessieren

Agrarchemie- und Pharmakonzern
Bayer: Finerenon in Japan gegen bestimmte Herzerkrankung zugelassenheute, 09:56 Uhr · dpa-AFX
Bayer: Finerenon in Japan gegen bestimmte Herzerkrankung zugelassen
Aktien New York Ausblick
US-Tech-Aktien bleiben gefragt zum Start in die Weihnachtswocheheute, 14:38 Uhr · dpa-AFX
US-Tech-Aktien bleiben gefragt zum Start in die Weihnachtswoche
Chiphersteller
Micron hebt dank KI-Boom Prognose kräftig an18. Dez. · Reuters
Micron hebt dank KI-Boom Prognose kräftig an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreiseheute, 14:24 Uhr · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikenheute, 11:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfachtgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden