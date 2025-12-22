W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 245 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die jüngsten Kursrückgänge europäischer und US-amerikanischer Rüstungsaktien im Zuge der Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg seien nicht gerechtfertigt, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Egal, wie es in der Ukraine weitergehe, die Rüstungsausgaben Europas und die Waffenexporte der USA nach Europa dürften zulegen. Hinzu komme das geplante Raketenverteidigungssystem Golden Dome der USA sowie die neue Ausrichtung der US-Außenpolitik insgesamt. All das sei unter dem Strich positiv für Rüstungsunternehmen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 23:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 23:40 / UTC

