W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: FMA-Erhebung: Restbestand an Fremdwährungskrediten fällt im...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: FMA-Erhebung: Restbestand an Fremdwährungskrediten fällt im 3. Quartal um 3,5%

Noch 5,4 Mrd. an Franken- und Yen-Krediten ausständig -  
überwiegend endfällig 2029-2033 

Wien (APA-ots) - Das Volumen an Fremdwährungskrediten (FX-Krediten) an  
private 
Haushalte ist im 3. Quartal wechselkursbereinigt um 3,5% gesunken und 
liegt damit nurmehr bei 5,42 Milliarden. Das sind 3% aller Kredite 
an private Haushalte in Österreich. Das geht aus der aktuellen 
Erhebung der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zu FX- 
Krediten hervor. 

Seit der Verhängung des Neuvergabe-Stopps durch die FMA im Herbst 
2008 ist das FX-Kreditvolumen damit wechselkursbereinigt um 43,9 
Milliarden oder 91% zurückgegangen. Am Höhepunkt des FX-Kreditbooms 
2006 haftete fast ein Drittel aller Kredite an private Haushalte (32% 
) in Fremdwährungen aus. In der Großen Finanzkrise 2008 wurde diese 
Position zu einem Risiko für den gesamten österreichischen 
Bankensektor. 

Praktisch alle verbleibenden FX-Kredite (98,9%) lauten auf 
Schweizer Franken (der Rest fast zur Gänze auf japanische Yen). Der 
Wechselkurs der Schweizer Währung pendelte im 3. Quartal rund um 
0,9364 zum Euro. Seit Anfang des Jahres 2008 hat der Schweizer 
Franken um 77% aufgewertet. 

Die noch verbliebenen FX-Kredite werden nach Schätzungen der FMA 
überwiegend in den Jahren 2029 bis 2033 endfällig. Die 
Kreditinstitute sind angehalten, von sich aus zumindest jährlich das 
Gespräch mit betroffenen Kreditnehmer:innen zu suchen. Diese sollten 
die Gesprächsangebote unbedingt wahrnehmen. 

Informationen zu Fremdwährungskrediten an private Haushalte und 
die damit verbundenen Risiken finden Sie hier . Die FMA- 
Mindeststandards zu FX-Krediten können Sie hier herunterladen . 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0030    2025-12-22/09:50
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikenheute, 11:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfachtgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden