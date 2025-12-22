ASEAN will Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha beilegen

Kuala Lumpur, 22. Dez (Reuters) - Die Außenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN wollen am Montag bei einem Treffen ⁠in Malaysia ‍den Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha beilegen.

Bei den Kämpfen sind in diesem Monat ‌mindestens 40 Menschen getötet und mehr als eine halbe Million vertrieben worden. ‍Ziel des Treffens in Kuala Lumpur ist es, einen von Malaysia und den USA vermittelten Waffenstillstand wiederzubeleben, wie das malaysische Außenministerium mitteilte. Es ist das erste direkte Gespräch zwischen ‍den Regierungen der beiden ASEAN-Mitgliedstaaten ⁠seit der Wiederaufnahme der Kämpfe am 8. Dezember.

Bangkok und Phnom Penh geben sich gegenseitig die Schuld am ‍Scheitern eines im Juli vereinbarten Waffenstillstands. Der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim, dessen ⁠Land derzeit den ASEAN-Vorsitz innehat, äußerte die Hoffnung auf eine dauerhafte Lösung. Er habe mit den Regierungschefs beider Länder gesprochen und ‍sich vergangene Woche "vorsichtig ‌optimistisch" über das Ergebnis des Treffens gezeigt, sagte er. Die thailändische Armee wirft Kambodscha vor, Drohnen zum Abwurf von Bomben auf thailändische Stützpunkte und Raketen auf zivile Gebiete eingesetzt zu haben. Thailand hat seinerseits Luftangriffe auf kambodschanische Militärstellungen ausgeführt.

