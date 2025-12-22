Britische Wirtschaft schafft nur Mini-Wachstum im dritten Quartal

London, 22. Dez (Reuters) - Die britische Wirtschaft ist im Sommer-Quartal kaum gewachsen und hat weitgehend stagniert.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ⁠legte von ‍Juli bis September um 0,1 Prozent zu, wie das nationale Statistikamt ONS ‌am Montag mitteilte und eine frühere Schätzung damit bestätigte. Von der ‍Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ebenfalls mit diesem Wert gerechnet. Allerdings wurde das Wachstum für das zweite Quartal auf 0,2 Prozent von 0,3 Prozent nach unten korrigiert.

Die britische ‍Notenbank BoE hatte vergangene Woche ⁠für das laufende vierte Quartal eine Stagnation vorausgesagt. Sie geht jedoch davon aus, dass das zugrundeliegende ‍Wachstumstempo bei etwa 0,2 Prozent pro Quartal liegt. Die Währungshüter der ⁠Bank of England hatten ihren Leitzins angesichts der zuletzt deutlich zurückgehenden Inflation vorige Woche gesenkt - von 4,00 auf 3,75 Prozent.

Das ‍Defizit in der ‌Leistungsbilanz fiel im dritten Quartal mit 12,1 Milliarden Pfund deutlich geringer aus als erwartet. Ökonomen hatten mit 21,1 Milliarden Pfund gerechnet. Das Defizit entsprach 1,6 Prozent der Wirtschaftskraft, nach 2,8 Prozent im Frühjahr.

