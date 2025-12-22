China verhängt Strafzölle bis zu 42,7 Prozent auf EU-Milchprodukte

China verhängt ab Dienstag vorläufige Sonderzölle auf bestimmte Milchprodukte aus der Europäischen Union. Der Schritt gilt als Vergeltung für die Extrazölle auf Elektroautos aus der Volksrepublik, die seit dem vergangenen Jahr in der EU erhoben werden.

Die zusätzlichen ⁠Abgaben zwischen 21,9 und ‍42,7 Prozent seien das Ergebnis einer seit mehr als einem Jahr dauernden Antisubventionsprüfung, teilte das chinesische Handelsministerium am Montag mit. Vorläufige Beweise zeigten, dass die aus der EU importierten Milchprodukte staatlich gefördert seien ‌und der heimischen Industrie in China erheblichen Schaden zufügten.

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, die Milchzölle seien ungerechtfertigt und unangemessen. Die Untersuchung der chinesischen Regierung basiere auf ‍fragwürdigen Annahmen und unzureichenden Belegen. Die EU tue alles, was nötig sei, um die Bauern und Exporteure zu schützen.

Die Zölle gelten vorläufig und können bei einer endgültigen Entscheidung noch gesenkt werden - wie es in der vergangenen Woche bei Schweinefleisch-Abgaben der Fall war. Der Handelskonflikt mit der EU hatte sich 2023 verschärft, als die EU-Kommission eine Antisubventionsuntersuchung zu in China hergestellten E-Autos einleitete. Die Regierung in Peking hatte daraufhin selbst Untersuchungen unter anderem zu Schweinefleisch und ‍Milchprodukten eingeleitet.

Betroffen sind bekannte Käsesorten - aber nicht die wichtigsten Importe

Betroffen von den nun verhängten Zöllen sind Käsesorten ⁠wie Camembert oder Roquefort, aber auch Frischkäse und bestimmte Milchsorten. 2024 importierte China derartige Produkte mit einem Gesamtwert von 589 Millionen Dollar. Molke und Milchpulver, die einen großen Teil der EU-Importe nach China ausmachen, fallen nicht darunter.

Den niedrigsten Zollsatz von 21,9 ‍Prozent muss der Mitteilung zufolge die italienische Firma Sterilgarda Alimenti zahlen. Die belgischen und niederländischen Sparten von FrieslandCampina müssen den höchsten Satz entrichten. Er gilt auch für alle anderen ⁠EU-Firmen, die sich nicht an der Untersuchung Chinas beteiligt haben. Ein Dutzend französische Unternehmen werden mit 29,7 Prozent belegt, während für rund 50 weitere Firmen aus Ländern wie Italien, Frankreich und Deutschland ein Satz von 28,6 Prozent gilt.

Ein Sprecher des Agrarministeriums in Berlin sagte, solche Zölle seien nicht förderlich. Zu ‍den Auswirkungen auf die deutsche Milchwirtschaft äußerte er sich nicht.

Chinesischen ‌Zolldaten zufolge ist die EU nach Neuseeland der zweitgrößte Lieferant von Milchprodukten für die Volksrepublik. Insbesondere bei Magermilchpulver war China Daten der EU aus dem Jahr 2023 zufolge der zweitgrößte Abnehmer. Bei Butter und Vollmilchpulver lag das Land jeweils an vierter Stelle.

Nachfrage in China ebbt ab

Allerdings hat China seine Milchwirtschaft ausgebaut und ist inzwischen der drittgrößte Milchproduzent weltweit. Angesichts der rückläufigen Geburtenrate und dem sinkenden Bedarf an Babynahrung ist der Milchkonsum in der Volksrepublik zurückgegangen. Tom Booijink, Analyst bei der Rabobank sagte, die Zölle seien erwartbar gewesen. Die sinkende Nachfrage und das steigende Angebot drückten auf dem chinesischen Markt die Preise.

Ein Vertreter des Handelsministeriums in Peking erklärte, das Land handele zurückhaltend und besonnen. Man sei bereit, ⁠mit der EU im Dialog zusammenzuarbeiten, um mit Handelsstreitigkeiten angemessen umzugehen. Peking habe in diesem Jahr keine neuen Untersuchungen gegen die EU eingeleitet.