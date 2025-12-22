DAX, Dow, Nasdaq, Bitcoin, Aktien & Co. vor Weihnachten: Das steckt jetzt noch im Markt

Die letzten Handelstage des Jahres 2025 starten mit weitgehend unveränderten Handelszeiten bei geringem Volumen, bevor die Deutsche Börse in die Weihnachtspause geht und an der Wall Street verkürzter Handel ansteht. Rückblickend sorgte der große Verfallstag in den USA für Rekordvolumen, während der Dow Jones neue Hochs erreichte und sich als stärkster US-Index präsentierte. Der S&P 500 notiert nur knapp unter seinem Allzeithoch, der Nasdaq konnte die Marke von 25.000 Punkten zurückerobern. Auch der DAX zeigte sich zum Wochenstart stabil, konsolidiert jedoch nach dem starken Jahresplus von rund 22 Prozent, was mittelfristig als gesund einzuschätzen ist.

Sehr stark zeigen sich zum Jahresende die Edelmetalle: Gold und Silber markieren neue Hochs, während der Bitcoin weiter an der Marke von 90.000 US-Dollar scheitert. Die leicht rückläufige Inflation und ein robustes, wenn auch gedämpftes Verbrauchervertrauen schüren Erwartungen auf eine erste Zinssenkung im März. Auf Einzeltitelebene überzeugten nach Zahlen vor allem FedEx sowie defensive Werte wie Johnson & Johnson, während Nike weiter zu den Schwächsten zählt. Im Technologiesektor stabilisieren sich Nvidia und Palantir, während der Markt auf eine mögliche Fortsetzung der saisonalen Jahresendrallye bei Momentum-Aktien blickt.



Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an





Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.







