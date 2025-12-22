Der Dax hat sich zum Beginn der verkürzten Handelswoche zu Weihnachten praktisch nicht bewegt. Nach einem eher richtungslosen Handel schloss der Leitindex des deutschen Aktienmarkts marginale 0,02 Prozent niedriger bei 24.283 Punkten.

Stärkere US-Börsen verleiteten die Anleger in Frankfurt nicht zu Käufen. Ansonsten fehlte es an größeren Impulsen, wobei dünne Handelsvolumina bei einigen Einzelwerten für größere Bewegungen auslösten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es 0,25 Prozent hoch auf 30.437 Punkte. Der Euro Stoxx 50 verbuchte einen Verlust von 0,23 Prozent.

Ende vergangener Woche hatte der Dax mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.

Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es derweil keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.

Chip-Rally an der Nasdaq treibt deutsche Branchenvertreter an

Aktien aus dem Halbleitersektor legten im Windschatten starker US-Chipwerte überdurchschnittlich zu. Für die Titel von Infineon ging es an der Spitze des Dax um 2,4 Prozent nach oben. Die Papiere von Aixtron gewannen 2,1 Prozent und stoppten damit vorerst ihre jüngste Korrektur nach vorheriger Rally. Am Freitag hatten einige Chip-Werte an der US-Technologiebörse Nasdaq stark vorgelegt: Micron und Lam Research kletterten auf Rekordhöhen, während sich AMD von ihrem jüngsten Verlust erholten.

Die Papiere des Kupferproduzenten Aurubis profitieren von weiter steigenden Kupferpreisen und verzeichneten ein Kursplus von 1,5 Prozent. Am Morgen waren sie bis auf 123,30 Euro und damit ganz nah an ihr Rekordhoch von Anfang Dezember herangerückt. "Der KI-Boom hält die Nachfrage nach Chips - und damit nach Kupfer - hoch", erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem steige der Kupferbedarf in den Bereichen Elektrifizierung, Erneuerbare Energien und Rüstung. Zwar gebe es weltweit noch genügend Kupfer, doch fehle es an neuen Minen, so Stanzl.

Nach einem optimistischen Ausblick von Dürr verteuerten sich die Aktien um 6,9 Prozent. Der Hersteller von Fahrzeug-Lackieranlagen erhöhte für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss und begründete dies mit vorgezogenen Zahlungen von Kunden im vierten Quartal sowie verschobenen Dürr-Zahlungen in das Jahr 2026. Deshalb soll auch die Nettofinanzverschuldung geringer ausfallen als zunächst angenommen.

Für die Titel von Schaeffler ging es nach einem Interview von Konzernchef Klaus Rosenfeld um 2,1 Prozent hoch. "Wir werden ein Unternehmen mit Rüstungsgeschäft", sagte Rosenfeld der "Süddeutschen Zeitung". Erst vor kurzem hatte Schaeffler eine Kooperation mit dem Drohnenhersteller Helsing bekannt gegeben.

Mehrere Wechsel in MDax und SDax

Seit diesem Montag gibt es einige Wechsel in der Dax-Familie. In den MDax wurden die Aktien der Börsenneulinge Aumovio und TKMS aufgenommen, während jene von Gerresheimer und Hellofresh in den Nebenwerteindex SDax abstiegen.

Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter Hellofresh werden dann noch der Prothesenhersteller Ottobock, das Spielwarenunternehmen Tonies, der Biokraftstoff-Hersteller Verbio und PSI Software im SDax enthalten sein.

Verlassen müssen den SDax LPKF, Stratec, Thyssenkrupp Nucera, Formycon, Procredit und Amadeus Fire. Im Leitindex Dax gab es keine Änderungen.

Gold springt an und markiert neuen Rekord

Der Euro legte zum Wochenstart zu. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1762 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro nur leicht über 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1745 (Freitag: 1,1712) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8514 (0,8538) Euro.

Händler verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Weihnachtsfeiertagen. Dem Handel fehlte es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

Unterdessen preschte Gold davon. Nach bereits gewinnreichen Vortagen überstieg der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) am Montag die vorige Bestmarke von 4.381 US-Dollar und stieg in der Spitze noch deutlich weiter auf 4.440 Dollar. Zum Handelsende in Frankfurt notierte der Kurs 1,93 Prozent höher bei 4.439 Dollar. Das Plus in Euro gerechnet fiel mit 1,5 Prozent etwas niedriger aus. Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis in Dollar nun fast 70 Prozent zugelegt.

