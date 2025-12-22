DAX® - Zweites Jahr der Allzeithochs in Serie!

Es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Dem wollen wir uns nicht verschließen und nutzen die vorletzte Ausgabe des „HSBC Daily Trading" in diesem Jahr für einen etwas anderen Blick in den (Börsen-)Rückspiegel. Freuen Sie sich auf ein paar charttechnische Fakten zu 2025 abseits des „mainstreams“: +++ DAX® setzt Erfolgssträhne fort – erneut legen die deutschen „blue chips“ um über 20 % zu. Zur (Performance-)Wahrheit gehört aber auch, dass das Kursplus vor allem aus der 1. Jahreshälfte stammt. Seither ist „Wassertreten“ angesagt. Hierin sehen wir ein Schlüsselmuster für 2026 (siehe Jahresausblick). Bemerkenswert ist zusätzlich das Jahrestief (18.490 Punkte) bzw. das Jahreshoch (24.771 Punkte): Die High-Low-Spanne von über 6.000 Punkten ist die größte der Historie! Logisch hier hilft der Basiseffekt, aber dennoch ist es die größte Punkte-Range der Geschichte +++ 2025 wird als zweites „Jahr der Allzeithochs“ in Folge in die Geschichtsbücher eingehen. 33 – 44 – 52 als perfekter Dreiklang: 33 Rekordstände beim DAX®, 44 beim S&P 500® und 52 beim Goldpreis. Statistisch betrachtet kam es also beim Edelmetall ein Mal pro Woche zu einem neuen Allzeithoch +++ Fortsetzung siehe unten +++

DAX® (Annually)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

