Deutscher Pharmakonzern

Merck erhält Zulassung für Tumormittel in China

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Merck
Merck

Der Darmstädter Pharmakonzern Merck hat nach Erfolgen in einer Phase-3-Studie ⁠eine erste ‍Zulassung für das Medikament Pimicotinib zur Behandlung gutartiger Tumore in ‌der Gelenkschleimhaut erhalten.

Die chinesische Pharmaaufsicht habe das Mittel zur ‍Behandlung sogenannter tenosynovialer Riesenzelltumore zugelassen, bei denen eine Operation nicht infrage komme, teilte das Unternehmen am Montag mit. Pimicotinib, bei dem Merck ‍mit dem chinesischen Unternehmen Abbisko ⁠Therapeutics zusammenarbeitet, sei damit das erste Medikament, das in China eine Zulassung ‍für die Behandlung dieser Tumore erhalte.

Dabei geht es um ⁠eine seltene Erkrankung, bei der sich Wucherungen in Sehnenscheiden oder Gelenken bilden und die häufig bei jüngeren ‍Patienten auftritt. ‌Werden die Tumore nicht behandelt, kann das zu schwerwiegenden Schäden an Gelenken, Sehnen und Knochen führen. Auch in Europa und den USA läuft der Zulassungsprozess.

