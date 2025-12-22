Devisen: Euro legt zum Wochenstart etwas zu
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1738 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro nur leicht über 1,17 Dollar notiert.
Händler verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Weihnachtsfeiertagen. Dem Handel fehlte es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen.
Weder in der Eurozone noch in den USA werden im weiteren Handelsverlauf wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.
In den USA stehen allerdings am Dienstag noch einige Zahlen an, die Aufschluss über die Entwicklung der Wirtschaft geben könnten./jsl/zb
