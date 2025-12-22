W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1745 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1745 (Freitag: 1,1712) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8514 (0,8538) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87420 (0,87600) britische Pfund, 184,77 (184,15) japanische Yen und 0,9316 (0,9318) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreiseheute, 14:24 Uhr · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikenheute, 11:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfachtgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden