DiNAQOR stärkt Konzernleitung mit strategischen Ernennungen

Der erfahrene Biotech-Unternehmer Dr. Christian Thirion wird zum CEO der DiNATEQ AG und zum Chief Strategy & Business Development Officer der Gruppe ernannt; Dr. Josef El Andari wird zum Chief Scientific Officer der DiNAQOR AG ernannt.

ZÜRICH/SCHLIEREN, Schweiz, 22. Dezember 2025 – Die DiNAQOR AG, eine innovative Health-Tech-Gruppe mit Fokus auf die Entwicklung von Arzneimitteln in frühen Entwicklungsphasen, gab heute mehrere strategischer Ernennungen auf Konzernleitungsebene bekannt. Mit diesen Personalentscheidungen stärkt DiNAQOR ihre Position als Life-Science-Unternehmensentwickler für Biotechnologieunternehmen der nächsten Generation. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf die Gründung, Skalierung und strategische Partnerschaft von Biotechnologieunternehmen und setzt auf fortschrittliche, für den Menschen relevanter nichtklinische Testmethoden.

Dr. Christian Thirion zum CEO der DiNATEQ AG ernannt

Dr. Christian Thirion wurde zum Chief Executive Officer und Delegierten des Verwaltungsrats der DiNATEQ AG ernannt, einem kürzlich gegründeten Spin-off der DiNAQOR Gruppe. DiNATEQ fokussiert sich auf die klinische Umsetzung der Closed-Loop-Plattform für die lokoregionale Perfusion (LRP). Zusätzlich übernimmt Dr. Thirion die neu geschaffene Funktion des Chief Strategy & Business Development Officer der DiNAQOR AG. In dieser Rolle verantwortet er die konzernweite Strategie, strategische Partnerschaften sowie M&A-Aktivitäten.

Dr. Thirion bringt über 20 Jahre Erfahrung als Unternehmer und Führungspersönlichkeit in der Life-Science-Branche mit. Er ist Gründer von Sirion Biotech, das er als langjähriger Chief Executive Officer zu einem globalen Marktführer im Bereich viraler Vektor-Engineering- und AAV-basierter Genübertragung entwickelte. Unter seiner Führung etablierte sich Sirion Biotech als bevorzugter Partner international führender Pharma- und Biotechnologieunternehmen und wurde schliesslich in einer wegweisenden Transaktion von PerkinElmer übernommen.

Dr. Thirion promovierte in Biochemie am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Nach seiner Promotion forschte er als Postdoktorand im Bereich Gentherapie und Molekularbiologie an führenden deutschen Forschungseinrichtungen, unter anderem in der Abteilung für Gentherapie am Universitätsklinikum Ulm und an der LMU.

Johannes Holzmeister, Gründer der DiNAQOR-Gruppe und Vorsitzender und CEO der DINAQOR AG, kommentierte: „Christian vereint visionäres Unternehmertum mit operativer Exzellenz und strategischer Kompetenz als vertrauenswürdigem Partner für globale Pharmaunternehmen. Sein Erfolg beim Aufbau von Sirion Biotech von einem wegweisenden Start-up zu einem marktführenden Unternehmen ist eindrucksvoll. Mit seiner Ernennung als CEO von DiNATEQ und als Group Chief Strategy and Business Development Officer stärken wir unsere Fähigkeit erheblich, Unternehmen erfolgreich zu entwickeln, Partnerschaften zu schliessen und innovative Technologien in klinische und kommerzielle Erfolge zu überführen.“

Dr. Thirion ergänzt: „DiNAQOR hat ein einzigartiges Ökosystem geschaffen, um wissenschaftliche Innovationen in erfolgreiche Biotechnologieunternehmen zu transformieren. Die Closed-Loop-Perfusionsplattform ist eine klar differenzierte Verabreichungstechnologie mit dem Potenzial, neue therapeutische Modalitäten für verschiedene Organe zu erschliessen. Ich freue mich darauf, DiNATEQ in dieser entscheidenden Phase zu führen und auf Konzernebene aktiv zur langfristigen Strategie von DiNAQOR beizutragen sowie starke pharmazeutische Partnerschaften aufzubauen.“

Ernennung von Dr. Josef El Andari zum Chief Scientific Officer

Parallel dazu gab die DiNAQOR AG die Ernennung von Dr. Josef El Andari zum Chief Scientific Officer der DiNAQOR AG bekannt.

Dr. El Andari ist seit über vier Jahren bei DiNAQOR tätig und nimmt eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Plattformen des Unternehmens ein. Dazu zählt insbesondere die Entwicklung der Closed-Loop-Perfusionstechnologie, vom frühen Konzept bis zur Veröffentlichung in führenden Fachzeitschriften. Seine Expertise umfasst Genommedizin, translationale Forschung sowie fortschrittliche virale Vektortechnologien mit Schwerpunkt auf AAV-Design und Bioengineering.

Dr. El Andari kommentierte: „In den vergangenen vier Jahren hat sich DiNAQOR zu einem einzigartigen integrierten Innovationsmotor für fortschrittliche Therapien entwickelt. Ich fühle mich geehrt, die Rolle des Chief Scientific Officer zu übernehmen und gemeinsam mit unseren Teams und Partnern exzellente Wissenschaft in Therapien mit messbarer klinischer Wirkung zu übersetzen. Unser Anspruch ist es, Innovation skalierbar, klinisch relevant und wissenschaftlich exzellent umzusetzen.“

Über DiNAQOR

Die DiNAQOR AG ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Schlieren (Schweiz) und Pionier im Bereich präziser Verabreichungstechnologien für genetische und fortschrittliche Therapien. Das Unternehmen integriert proprietäre Verabreichungsplattformen, Vektorinnovationen und translationale Expertise, um sicherere und wirksamere Therapien für organspezifische Erkrankungen zu ermöglichen

Als Life-Science-Unternehmensentwickler gründet und skaliert DiNAQOR fokussierte Biotechnologieunternehmen auf Basis differenzierter Technologieplattformen. Neben der DiNATEQ AG hat DiNAQOR seine Fähigkeiten im Unternehmensaufbau und in der Wertschöpfung durch erfolgreiche strategische Transaktionen unter Beweis gestellt, darunter die kürzlich erfolgte Fusion mit DiNAMIQS, einem auf die Herstellung und Entwicklung von Adeno-assoziierten Viren (AAV) spezialisierten Unternehmen.



Diese Meilensteine unterstreichen die Kompetenz von DiNAQOR, vielversprechende Technologien zu identifizieren, darauf aufbauend spezialisierte Unternehmen zu entwickeln und durch Partnerschaften und strategische Transaktionen mit globalen Branchenführern nachhaltig Wert zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.dinaqor.com.



