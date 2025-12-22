PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise
onvista · Uhr
Öl und Gas sind in diesem Jahr im Preis gefallen. Die Aktien der Förderer der fossilen Energieträger entwickelten sich dagegen besser. Kann dieser Trend so weitergehen? Wir zeigen dir hier, was du 2026 von Energieaktien erwarten darfst.
Quelle: Adobe.com/MAGNIFIER
Keiner mag sie (gefühlt), aber alle brauchen sie: Energie aus Öl und Gas. Weder „Peak-Oil“ noch eine Wachablösung durch „grüne Energien“ haben bisher funktioniert. Schlechte Stimmung ist gut, um sich mit Investments aus konträrer Perspektive zu befassen.
Weiterleisen mit onvista Plus
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Vorbörse 22.12.2025Vorweihnachtliche Ruhe kehrt ein - Neulinge in MDax und SDaxheute, 08:27 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikenheute, 11:00 Uhr · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfachtgestern, 20:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
Maue Wirtschaft, aber lockere Zinspolitik - mein Blick aufs kommende Jahr20. Dez. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße