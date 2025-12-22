Plus Richtige Auswahl ist aber zwingend

Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise

onvista · 22.12.2025, 14:24 Uhr Uhr

Öl und Gas sind in diesem Jahr im Preis gefallen. Die Aktien der Förderer der fossilen Energieträger entwickelten sich dagegen besser. Kann dieser Trend so weitergehen? Wir zeigen dir hier, was du 2026 von Energieaktien erwarten darfst.