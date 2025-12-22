EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Gerresheimer korrigiert umfassend Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Gerresheimer AG: Gerresheimer korrigiert umfassend Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen



22.12.2025 / 16:28 CET/CEST

Gerresheimer korrigiert umfassend Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen

Düsseldorf, 22. Dezember 2025. Der Vorstand der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer"), hat heute beschlossen, sämtliche im Konzernabschluss 2024 gebuchten Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen in Höhe von rund 28 Mio. Euro zu korrigieren.

Die Gerresheimer AG hatte im Anschluss an die von der BaFin eingeleitete Prüfung des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2024 eine Untersuchung durch eine unabhängige externe Rechtsanwaltskanzlei beauftragt. Diese Untersuchung hat ergeben, dass die Erfassung von Umsätzen aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen durchgängig nicht den Anforderungen der IFRS entsprach und diese Umsätze systematisch zu früh erfasst wurden.

Die Gerresheimer AG wird diesen Rechnungslegungsfehler bei der Aufstellung des Konzernabschlusses 2025 in den Vorjahreszahlen korrigieren. Die im Konzernabschluss 2024 erfassten Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen von rund 28 Mio. Euro werden korrigiert und in den Umsatzerlösen des Geschäftsjahres 2025 erfasst. Gegenläufig wirkt sich die Korrektur von Umsätzen aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen aus dem Geschäftsjahr 2023 in Höhe von rund 10 Mio. Euro aus, die nun in den Umsatzerlösen des Geschäftsjahres 2024 erfasst werden.

Durch die Korrektur dieser Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen werden sich die im Geschäftsjahr 2024 berichteten Umsätze von 2,036 Mrd. Euro voraussichtlich um rund 1 % (rund 18 Mio. Euro), das berichtete Adjusted EBITDA von 419,4 Mio. Euro um rund 1 % (rund 5 Mio. Euro) und das berichtete Adjusted EPS in Höhe von 4,67 Euro um rund 2 % (rund 0,10 Euro) verringern.

Die Gerresheimer AG wird im Konzernabschluss 2025 keine Umsätze aus neuen Bill-and-Hold-Vereinbarungen berücksichtigen und auch zukünftig auf diese Praxis verzichten.

Soweit derartige Erlöse in den Umsatzzahlen der im Geschäftsjahr 2025 unterjährig veröffentlichten Finanzinformationen bereits enthalten waren, werden diese in den jeweils folgenden Veröffentlichungen im Geschäftsjahr 2026 durch die Anpassung der Vorjahreswerte korrigiert werden. Im Halbjahresfinanzbericht 2025 betrifft dies voraussichtlich Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt rund 4 Mio. Euro.

Die Gesellschaft wird mit der BaFin im Rahmen der Prüfung des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts 2024 weiterhin vollumfänglich kooperieren.

