EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.12.2025 / 07:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Frankfurt am Main, 22. Dezember 2025. – Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 hat die Deutsche Beteiligungs AG 13.700 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 26. Februar 2025 gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

RückkauftagAggregiertes Volumen (in Stück)Durchschnittskurs
(in Euro)
15.12.20252.60025,0129
16.12.20252.70024,9746
17.12.20252.70024,6469
18.12.20252.80024,8997
19.12.20252.90025,1767

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 3. März 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 431.800 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Beteiligungs AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutsche Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutsche Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/shareholder-relations/aktienrueckkaufprogramm).

Sprache:Deutsch

Deutsche Beteiligungs AG

