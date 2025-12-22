EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.12.2025 / 14:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis zum 19. Dezember 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.730.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
15. Dezember 202520.00040,3662807.324,70AQEU
15. Dezember 2025114.00040,35584.600.565,12CEUX
15. Dezember 202513.00040,3542524.604,39TQEX
15. Dezember 2025188.00040,35407.586.558,07XETA
16. Dezember 202521.00040,3391847.120,69AQEU
16. Dezember 2025118.00040,34164.760.313,33CEUX
16. Dezember 202513.00040,3381524.394,81TQEX
16. Dezember 2025188.00040,34047.583.998,51XETA
17. Dezember 202521.00040,3815848.010,77AQEU
17. Dezember 2025125.00040,38135.047.668,65CEUX
17. Dezember 202515.00040,3831605.746,15TQEX
17. Dezember 2025189.00040,38027.631.855,84XETA
18. Dezember 202521.50040,2458865.284,01AQEU
18. Dezember 2025123.50040,24174.969.848,39CEUX
18. Dezember 202515.00040,2438603.656,30TQEX
18. Dezember 2025190.00040,24557.646.654,48XETA
19. Dezember 202522.80040,3276919.470,04AQEU
19. Dezember 2025124.50040,32145.020.016,78CEUX
19. Dezember 202515.00040,3206604.808,85TQEX
19. Dezember 2025192.70040,32447.770.511,56XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 13.239.015 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

22.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2250266 22.12.2025 CET/CEST

