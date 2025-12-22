EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.12.2025 / 14:06 CET/CEST

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis zum 19. Dezember 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.730.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 15. Dezember 2025 20.000 40,3662 807.324,70 AQEU 15. Dezember 2025 114.000 40,3558 4.600.565,12 CEUX 15. Dezember 2025 13.000 40,3542 524.604,39 TQEX 15. Dezember 2025 188.000 40,3540 7.586.558,07 XETA 16. Dezember 2025 21.000 40,3391 847.120,69 AQEU 16. Dezember 2025 118.000 40,3416 4.760.313,33 CEUX 16. Dezember 2025 13.000 40,3381 524.394,81 TQEX 16. Dezember 2025 188.000 40,3404 7.583.998,51 XETA 17. Dezember 2025 21.000 40,3815 848.010,77 AQEU 17. Dezember 2025 125.000 40,3813 5.047.668,65 CEUX 17. Dezember 2025 15.000 40,3831 605.746,15 TQEX 17. Dezember 2025 189.000 40,3802 7.631.855,84 XETA 18. Dezember 2025 21.500 40,2458 865.284,01 AQEU 18. Dezember 2025 123.500 40,2417 4.969.848,39 CEUX 18. Dezember 2025 15.000 40,2438 603.656,30 TQEX 18. Dezember 2025 190.000 40,2455 7.646.654,48 XETA 19. Dezember 2025 22.800 40,3276 919.470,04 AQEU 19. Dezember 2025 124.500 40,3214 5.020.016,78 CEUX 19. Dezember 2025 15.000 40,3206 604.808,85 TQEX 19. Dezember 2025 192.700 40,3244 7.770.511,56 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 13.239.015 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Internet: www.freseniusmedicalcare.com

