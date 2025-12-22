EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 32. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 32. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 wurden insgesamt Stück 5.200 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 4.799 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 15.12.2025 XETR 1.200 70,3511 84.421,26 16.12.2025 XETR 1.000 70,7091 70.709,08 17.12.2025 XETR 1.000 70,0318 70.031,76 18.12.2025 XETR 1.000 70,6362 70.636,16 19.12.2025 XETR 1.000 70,1907 70.190,70 Gesamt 5.200 70,3825 365.988,96

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 15.12.2025 XETR 884 65,5967 57.987,50 16.12.2025 XETR 1.000 65,9555 65.955,45 17.12.2025 XETR 915 65,3850 59.827,30 18.12.2025 XETR 1.000 65,9545 65.954,50 19.12.2025 XETR 1.000 65,6576 65.657,55 Gesamt 4.799 65,7183 315.382,30

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 9.918.238 Vorzugsaktien und Stück 2.634.387 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF).

Düsseldorf, 22. Dezember 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Henkel Str. 67 40589 Düsseldorf Deutschland Internet: www.henkel.de

