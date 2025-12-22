EQS-CMS: Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Nagarro SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Nagarro SE / Aktienrückkauf – 4. Zwischenmeldung

München, den 22. Dezember 2025 – Die Nagarro SE hat im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschließlich zum 19. Dezember 2025 insgesamt 47.758 Stückaktien der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) erworben. Mit Bekanntmachung vom 21. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 24. November 2025 mitgeteilt.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschließlich zum 19. Dezember 2025 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Gesamtpreis (EUR) 15. Dezember 2025 10.199 79,0337 806.064,71 16. Dezember 2025 8.100 78,8975 639.069,75 17. Dezember 2025 12.384 76,7798 950.841,04 18. Dezember 2025 6.588 74,0145 487.607,53 19. Dezember 2025 10.487 75,5919 792.732,26 Gesamt: 47.758 76,9780 3.676.315,29



Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) seit dem 24. November 2025 bis einschließlich zum 19. Dezember 2025 durch die Nagarro SE erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 197.207 Stückaktien.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der Nagarro SE erfolgte durch ein von der Nagarro SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Nagarro SE Baierbrunner Straße 15 81379 München Deutschland Internet: www.nagarro.com

