EQS-DD: Basler AG: Dr. Dietmar Ley, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.12.2025 / 16:50 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Dietmar Nachname(n): Ley

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Basler AG

b) LEI

5299006OKY4JQTOWH448

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005102008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13,54 EUR 433,28 EUR 13,54 EUR 1.543,56 EUR 13,54 EUR 1.543,56 EUR 13,54 EUR 1.069,66 EUR 13,54 EUR 1.069,66 EUR 13,54 EUR 473,90 EUR 13,54 EUR 1.096,74 EUR 13,54 EUR 473,90 EUR 13,54 EUR 1.543,56 EUR 13,54 EUR 446,82 EUR 13,54 EUR 13,54 EUR 13,54 EUR 1.543,56 EUR 13,54 EUR 1.530,02 EUR 13,54 EUR 1.543,56 EUR 13,54 EUR 1.543,56 EUR 13,54 EUR 54,16 EUR 13,54 EUR 1.543,56 EUR 13,54 EUR 1.489,40 EUR 13,54 EUR 1.543,56 EUR 13,54 EUR 1.543,56 EUR 13,54 EUR 5.036,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 13,5400 EUR 27.080,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

