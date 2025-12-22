EQS-DD: Basler AG: Dr. Dietmar Ley, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 16:50 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Dietmar
|Nachname(n):
|Ley
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Basler AG
b) LEI
|5299006OKY4JQTOWH448
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005102008
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|13,54 EUR
|433,28 EUR
|13,54 EUR
|1.543,56 EUR
|13,54 EUR
|1.543,56 EUR
|13,54 EUR
|1.069,66 EUR
|13,54 EUR
|1.069,66 EUR
|13,54 EUR
|473,90 EUR
|13,54 EUR
|1.096,74 EUR
|13,54 EUR
|473,90 EUR
|13,54 EUR
|1.543,56 EUR
|13,54 EUR
|446,82 EUR
|13,54 EUR
|13,54 EUR
|13,54 EUR
|1.543,56 EUR
|13,54 EUR
|1.530,02 EUR
|13,54 EUR
|1.543,56 EUR
|13,54 EUR
|1.543,56 EUR
|13,54 EUR
|54,16 EUR
|13,54 EUR
|1.543,56 EUR
|13,54 EUR
|1.489,40 EUR
|13,54 EUR
|1.543,56 EUR
|13,54 EUR
|1.543,56 EUR
|13,54 EUR
|5.036,88 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|13,5400 EUR
|27.080,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|18.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler AG
|An der Strusbek 60-62
|22926 Ahrensburg
|Deutschland
|Internet:
|www.baslerweb.com
