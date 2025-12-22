W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Stanza Management Beteiligungen GmbH, Aktienverkauf über eine Management Beteiligungs GmbH, an der folgende Organe der Gesellschaft beteiligt sind: Jan-Hendrik Mohr ...

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.12.2025 / 12:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Stanza Management Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Jan-Hendrik
Nachname(n): Mohr
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CHAPTERS Group AG

b) LEI
3912001BNTWG0PIZYX13 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006618309

b) Art des Geschäfts
Aktienverkauf über eine Management Beteiligungs GmbH, an der folgende Organe der Gesellschaft beteiligt sind: Jan-Hendrik Mohr (Vorstandsvorsitzender), Dr. Mathias Saggau (Aufsichtsratsvorsitzender), Dr. Martin Possienke (Mitglied des Aufsichtsrats), Edda Heidbrink (Mitglied des Aufsichtsrats)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
36,19 EUR 4.055.968,55 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
36,19 EUR 4.055.968,55 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


CHAPTERS GROUP AG

