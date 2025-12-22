EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 15:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Plate Verwaltungs GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Achim
|Nachname(n):
|Plate
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|LAIQON AG
b) LEI
|391200MMIN9EPH3GOD16
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|Beschreibung:
|Anleihe 2025/2030 ISIN: DE000A4DFUP9
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|102.350,68 EUR
|204.701,37 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|102.350,68 EUR
|204.701,37 EUR
e) Datum des Geschäfts
|18.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LAIQON AG
|An der Alster 42
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://laiqon.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102638 22.12.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsiläheute, 07:30 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreiseheute, 14:24 Uhr · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikenheute, 11:00 Uhr · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfachtgestern, 20:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025