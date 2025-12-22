EQS-News: AT&S beruft Gerrit Steen als neuen CFO und verschlankt den Vorstand

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Personalie

AT&S beruft Gerrit Steen als neuen CFO und verschlankt den Vorstand



22.12.2025 / 08:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AT&S beruft Gerrit Steen als neuen CFO und verschlankt den Vorstand

Mit der Ernennung von Gerrit Steen zum Chief Financial Officer (CFO) stärkt AT&S sein Führungsteam um einen international erfahrenen Finanzexperten. Steen wird seine neue Funktion am 1. Februar 2026 übernehmen. Ab diesem Zeitpunkt wird AT&S von einem Dreier-Vorstand bestehend aus CEO, CFO und CTO geführt.



Leoben, 22. Dezember 2025 – Der Aufsichtsrat der AT&S AG hat in seiner jüngsten Sitzung Gerrit Steen (55) mit Wirkung zum 1. Februar 2026 für eine Amtszeit von drei Jahren als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen. Mit dem Eintritt von Gerrit Steen stellt AT&S seine Führung künftig auf eine schlanke Dreier-Vorstandsstruktur mit CEO Michael Mertin (Vorstandsvorsitzender), CFO Gerrit Steen und CTO Peter Griehsnig um. Ingolf Schröder scheidet aus dem Vorstand aus, bleibt aber im besten Einvernehmen im Unternehmen und wird als EVP weiterhin die Business Unit Microelectronics leiten.

Mit Gerrit Steen gewinnt AT&S einen international erfahrenen Finanzexperten, der in den vergangenen mehr als 25 Jahren Führungspositionen in Europa, Asien, dem Nahen Osten und den USA innehatte. Er verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Finanzstrategie, Transformation und globales Wachstum und hat sowohl in privat geführten als auch in börsennotierten Unternehmen erfolgreich Finanz-, Risiko- und Wachstumsinitiativen umgesetzt. Zuletzt war Steen Group CFO der DAMAC Gruppe, eines Investment-, Immobilien- und Technologieunternehmens in Dubai mit einem Umsatz von über 5 Milliarden US-Dollar. Zuvor war er in verschiedenen Vorstands- und Managementfunktionen für die Fresenius-Gruppe und das Technologieunternehmen Heraeus tätig, u.a. als globaler CFO und CEO der Region Asien der Fresenius Kabi AG.

„Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, als CFO zu einem so renommierten Technologieunternehmen wie AT&S zu kommen. AT&S ist hervorragend positioniert, um mit seiner hohen Technologiekompetenz von globalen Trends wie Digitalisierung, Vernetzung und Elektrifizierung zu profitieren. Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, dem Vorstand und der gesamten AT&S-Organisation möchte ich dazu beitragen, diese Potenziale durch disziplinierte Finanzsteuerung und klare Kapitalallokation nachhaltig in profitables Wachstum zu überführen“, so Gerrit Steen. „Wir freuen uns, dass wir mit Gerrit Steen einen äußerst kompetenten Finanzexperten mit jahrzehntelanger internationaler Erfahrung für AT&S gewinnen konnten. Seine umfassende Expertise in den Bereichen Finanzstrategie, Transformation und globales Wachstum sowie seine Asien- und USA-Erfahrung werden für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens von hohem Wert sein“, betont Andy Mattes, Aufsichtsratsvorsitzender der AT&S AG.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net

Medien-Download:

Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.

Medienkontakt:

Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications

Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net

Kontakt Investor Relations:

Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations

Tel: +43 3842 200 2274; Mobile: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13

8700 Leoben / Österreich

www.ats.net

22.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Fabriksgasse 13 8700 Leoben Österreich Telefon: +43 (1) 3842200-0 E-Mail: ir@ats.net Internet: www.ats.net ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02 WKN: 922230 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2249638

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2249638 22.12.2025 CET/CEST