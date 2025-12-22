EQS-News: Das MoM-basierte Multi-Agent-Kollaborationssystem von Huawei ermöglicht den Übergang von Kernnetzwerken zu L4-Hochstabilität

EQS-News: HUAWEI / Schlagwort(e): Produkteinführung

SHENZHEN, China, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In einem zunehmend digitalen Zeitalter sind das moderne Leben und wirtschaftliche Aktivitäten stark von Netzwerken abhängig. Die Netzwerkstabilität wirkt sich direkt auf das „digitale Wohlbefinden" und das „Gefühl der sozialen Teilhabe" der Öffentlichkeit aus. Als Gehirn des Netzwerks muss das Kernnetzwerk stabil bleiben, da jede Dienstunterbrechung Millionen von Nutzern betreffen und unermessliche gesellschaftliche Auswirkungen haben kann. Die ICNMaster MDAF-Lösung von Huawei baut ein intelligentes, hochstabiles System auf, das auf MoM (Mixture of Models), Multi-Agent-Zusammenarbeit und Netzwerk-Digital-Twin-Technologien basiert. Sie ermöglicht proaktive Risikoprävention, schnelle Fehlerbehebung und Dienstwiederherstellung innerhalb von Minuten und hilft globalen Betreibern, ihren Weg zu L4-Hochstabilität zu beschleunigen und die Kontinuität der Dienste zu gewährleisten.

Mit der Weiterentwicklung von 5G- und Cloud-Technologien werden die Dienste immer vielfältiger. Mit ihrem Aufkommen gehen die Entkopplung von Software und Hardware, die Koexistenz mehrerer Generationen, komplexe generationenübergreifende APIs, Signalanstiege, Transportnetzwerkfehler und Ausfälle von Rechenzentren einher, die alle einen größeren Druck auf die Betreiber ausüben, die Carrier-Grade-Zuverlässigkeit des Kernnetzes aufrechtzuerhalten. Laut Statistiken von GlobalData haben 42 % der Betreiber in den letzten drei Jahren Unterbrechungen der Kernnetzdienste erlebt, wobei die Häufigkeit jährlich zunimmt, was in der Branche große Besorgnis hervorruft. Um globale Betreiber bei der schrittweisen Verbesserung der Zuverlässigkeit des Kernnetzes zu unterstützen, hat das TM Forum einen Bewertungsstandard für die hohe Stabilität des Kernnetzes veröffentlicht. Dutzende von Betreibern haben bereits an Bewertungen teilgenommen. Die Verbesserung der Zuverlässigkeit des Kernnetzes ist zu einem Konsens in der Branche geworden.

Um den Anforderungen globaler Betreiber an eine hohe Stabilität des Kernnetzes gerecht zu werden, hat Huawei das intelligente Hochstabilitätssystem ICNMaster MDAF auf den Markt gebracht. Aufbauend auf früheren Innovationen wie dem „Fault Management Agent" und dem „Complaint Handling Agent" führt es bahnbrechende Technologien ein: die MoM-Architektur, die Zusammenarbeit mehrerer Agenten und die Synergie zwischen Agent und Netzwerk-Digitalzwilling. Dies ermöglicht eine automatisierte Problemlösung, reduziert die Wahrscheinlichkeit von Vorfällen, sorgt für eine Wiederherstellung des Dienstes innerhalb von Minuten und ermöglicht eine hohe Stabilität des Kernnetzwerks L4. n erzielt die MoM-Architektur bahnbrechende Fortschritte.

Von der „Single-Model-Architektur" zur „Multi-Model-Architektur": Im Vergleich zu herkömmlichen Single-Model-Architekturen erzielt die MoM-Architektur bahnbrechende Fortschritte. Sie integriert die Vorteile des Fast-Inference-Modells vollständig in das Deep-Reasoning-Modell wie DeepSeek. Ein intelligentes Modell-Traffic-Routing-Framework weist Aufgaben dynamisch zu: Routinemäßige, hochfrequente Ereignisse werden sofort von schnellen, genauen Modellen bearbeitet, während komplexe Anomalien, die tiefes Denken erfordern, an Denkmodelle zugewiesen werden. Dies gewährleistet blitzschnelle Reaktionen auf häufige Probleme und tiefes Denken bei komplexen Fehlern, wodurch optimale Effizienz und Präzision erreicht werden.

Von „Single-Agent-Automatisierung" zu „Multi-Agent-kollaborativer Selbstschließung": Herkömmliche Einzelagenten automatisieren nur isolierte Einzelszenarien. Die Multi-Agent-Kollaborationstechnologie kann mehrere Agenten ordnungsgemäß vereinen und dabei die Agent-Orchestrierung, Konfliktlösung und mehr durchführen. Wiederherstellungsmaßnahmen werden durch das digitale Zwillingssystem des Netzwerks validiert, wodurch sichergestellt wird, dass Korrekturmaßnahmen genau und effektiv sind, bevor sie auf das Live-Netzwerk angewendet werden, wodurch letztendlich ein selbstschließender Kreislauf aus „Wahrnehmung-Analyse-Entscheidung-Ausführung" erreicht wird.

Die auf ICNMaster MDAF MoM basierende Multi-Agent-Lösung von Huawei für hohe Stabilität ist mehr als nur eine Verbesserung, sie ist ein entscheidender Schritt in Richtung vollständig autonomer Netzwerke. Sie ermöglicht es Betreibern, nicht nur Konnektivität bereitzustellen, sondern auch eine zukunftsorientierte, widerstandsfähige und intelligente digitale Grundlage. Sie löst erfolgreich den langjährigen Konflikt zwischen Netzwerkstabilität und Betriebseffizienz und markiert eine grundlegende strategische Verlagerung im Betriebsmodell der Telekommunikationsbranche von netzwerkzentriert zu nutzerzentriert. Das durch dieses System validierte Kooperationsparadigma „Agent + Digital Twin" legt eine solide technische und praktische Grundlage für die Realisierung vollständig autonomer Netzwerke in der Zukunft.

