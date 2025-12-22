EQS-News: Shanghai Electric stärkt die Energiezukunft des Irak mit einer bedeutenden Effizienzsteigerung von 625 MW

EQS-News: Shanghai Electric / Schlagwort(e): Vertrag

Shanghai Electric stärkt die Energiezukunft des Irak mit einer bedeutenden Effizienzsteigerung von 625 MW



22.12.2025 / 04:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wegweisendes Projekt in vier Gouvernements soll die Kraftwerksleistung um 50 % steigern und die chronische Stromknappheit lindern

SHANGHAI, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric hat den ersten Spatenstich für das Euphrates Combined Cycle Expansion Project im Irak gesetzt. Als Auftragnehmer des Projekts modernisiert Shanghai Electric Kraftwerke in vier irakischen Gouvernements durch die Umwandlung von Anlagen mit einfachem Kreislauf in Kombianlagen. Die Erweiterung wird eine Gesamtkapazität von 625 Megawatt (MW) bringen und soll den Gesamtwirkungsgrad des Kraftwerks um etwa 50 % steigern, sodass jährlich 5 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom zusätzlich erzeugt werden, ohne dass der Brennstoffverbrauch steigt. Diese Initiative ist geeignet, die anhaltende Stromknappheit des Landes erheblich zu lindern.

„Der dringende Bedarf an Energiesicherheit und -entwicklung im Irak ist offensichtlich. Wir fühlen uns geehrt, dass unsere effiziente Gas- und Dampfturbinentechnologie für die Modernisierung dieser wichtigen Infrastruktur anerkannt wird", sagte ein Sprecher von Shanghai Electric. „Dieses Projekt ist ein Beispiel für unser Engagement, die Energiesicherheit und die umweltfreundliche Entwicklung der Länder des Gürtels und der Straße durch technologische Innovationen zu unterstützen."

Der Irak, ein wichtiger Erdölproduzent im Nahen Osten, leidet seit über drei Jahrzehnten unter schwerwiegenden Stromengpässen. Die meisten Kraftwerke sind auf Erdgas angewiesen, doch die heimische Gasentwicklung hinkt hinterher, sodass eine starke Abhängigkeit von Importen besteht. Dieses Energiedefizit ist zu einer ständigen Herausforderung für die Lebensgrundlage der Menschen und zu einem Engpass für den nationalen Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum geworden.

Das von Shanghai Electric in Auftrag gegebene Erweiterungsprojekt entlang des Euphrat wurde Anfang dieses Jahres begonnen und umfasst die irakischen Provinzen Nadschaf, Kerbela, Babylon und Al-Qadisiyyah. Alle Modernisierungsmaßnahmen konzentrieren sich auf fortschrittliche Kombikraftwerkstechnologie. Die Kernausrüstungen sind inzwischen vor Ort eingetroffen, und der Bau schreitet dank der Zusammenarbeit chinesischer und irakischer Teams voran. Seit seinem Beginn hat das Projekt in der irakischen Regierung und Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erregt.

Der irakische Elektrizitätsminister Ziad Ali Fadel lobte die strategische Bedeutung des Projekts: „Diese Initiative ist von großer Bedeutung für die Verbesserung der irakischen Stromversorgung und die Optimierung der Strominfrastruktur. Sobald es in Betrieb ist, wird es die Abhängigkeit des Irak von Erdgasimporten wirksam verringern und die Brennstoffkosten für die Stromerzeugung senken."

Im Kraftwerk in Nadschaf werden die Hochtemperaturabgase der vorhandenen Gasturbinen als Wärmequelle genutzt. Die Abgase werden durch Abhitzedampferzeuger geleitet, um Hochdruckdampf zu erzeugen, der dann eine neue Dampfturbine antreibt, um zusätzlichen Strom zu erzeugen. Dieser kombinierte Zyklusprozess erhöht die Leistung und Effizienz ohne zusätzlichen Brennstoff und reduziert die thermische Belastung der ursprünglichen Anlagen.

Naseem Ayad, der irakische Projektleiter am Standort Najaf, sagte: „Chinesische Ausrüstung und Energietechnik helfen uns, Hochtemperaturabgase wiederzuverwenden, die Erzeugungskapazität zu erhöhen und gleichzeitig die thermische Belastung zu verringern. Dieses Projekt setzt einen Maßstab für die Modernisierung von Kraftwerken im Irak und spiegelt die Hoffnung der Bevölkerung auf eine zuverlässigere Stromversorgung und bessere Lebensbedingungen wider.

Am Standort Karbala wurden Kernausrüstungen wie Abhitzedampferzeuger und direkt luftgekühlte Kondensatoren geliefert. Diese Projektphase stellt eine der ersten Erweiterungen eines Kombikraftwerks im Irak dar, bei der ausschließlich chinesische Ausrüstung und Standards zum Einsatz kommen und die Kernsysteme in China entwickelt und hergestellt wurden. Dies wird den Einsatz chinesischer Ausrüstung im Ausland wirksam fördern und die Anerkennung chinesischer Standards im Irak verbessern.

Nach seiner Fertigstellung soll das Projekt die Lebensbedingungen vor Ort verbessern, den Wiederaufbau nach dem Krieg unterstützen und eine solide Energiegrundlage für die industrielle Erholung und das Wirtschaftswachstum des Irak schaffen.

Shanghai Electric engagiert sich weiterhin für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in den Regionen entlang der Belt and Road Initiative sowie weltweit durch fortschrittliche, effiziente und umweltfreundliche Energietechnologien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2849796/Image1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-starkt-die-energiezukunft-des-irak-mit-einer-bedeutenden-effizienzsteigerung-von-625-mw-302647708.html

22.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2249626 22.12.2025 CET/CEST