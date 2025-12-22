EQS-News: Übereinkunft mit der bet3000-Gruppe zur operativen Zusammenarbeit wird konkretisiert

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Übereinkunft mit der bet3000-Gruppe zur operativen Zusammenarbeit wird konkretisiert

EQS Group · Uhr
Übereinkunft mit der bet3000-Gruppe zur operativen Zusammenarbeit wird konkretisiert

22.12.2025 / 16:45 CET/CEST
  • Weitere Tranche: Kapitalerhöhung in Höhe von effektiv ca. 2,04 Mio. Euro durchgeführt
  • IDW S6 Gutachten erfolgreich fertiggestellt

Düsseldorf, 22. Dezember 2025 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat am 09. September 2025 per Ad hoc-Meldung die finalen Arbeiten an einer anstehenden Kooperation mit der Simon Springer-Gruppe („bet3000“) und deren Franchisenetz bekanntgegeben.

Im Rahmen der Vertragsarbeiten hat sich eine Modifikation der Zusammenarbeit ergeben. Diese betrifft insbesondere den ursprünglich vorgesehenen flächendeckenden Einsatz der sportwetten.de-Software, der nun in diesem Ausmaß nicht erfolgt.

Die Vertragsparteien befinden sich aber weiterhin in konstruktiven Gesprächen über gemeinsame künftige Aktivitäten im Sportwetten-Retail Shop-Bereich.

Als EBIT erwartet der Vorstand ab 2026 auch in einer vom Ursprungsplan abweichenden Form unverändert einen jährlichen Beitrag in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionen Euro-Betrags.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung aus dem Sommer 2025 sind nunmehr aus einer zusätzlichen Tranche weitere 2.043.057,50 Euro (vor Kosten) zugeflossen.

Pierre Hofer, CEO: „Mein Dank gilt allen Investorinnen und Investoren, die uns mit ihrer Zeichnung das Vertrauen ausgedrückt haben und damit die weiteren Schritte unseres Unternehmensausbaus unterstützen.“

Das vor circa einem Jahr in Auftrag gegebene IDW S6 Gutachten ist inzwischen erfolgreich fertiggestellt worden.

Pierre Hofer: „Wie unternehmensseitig immer erwartet, kamen die Wirtschaftsprüfer in ihrem IDW S6 Gutachten als dem allgemein anerkannten Standard zur Prüfung der Sanierungsfähigkeit von Unternehmen zu einem positiven Abschlussergebnis. Mit dieser wichtigen Erkenntnis gehen wir gestärkt und voller Zuversicht ins neue Geschäftsjahr 2026, in dem wir den operativ bereits erreichten Turnaround auch im Zahlenwerk deutlich zum Ausdruck bringen wollen.“

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

Sprache:Deutsch
Unternehmen:pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49 (0)2 11 / 7817820
Fax:+49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail:verwaltung@pferdewetten.de
Internet:www.pferdewetten.ag
ISIN:DE000A2YN777
WKN:A2YN77
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2250388
Ende der MitteilungEQS News-Service

2250388 22.12.2025 CET/CEST

Pferdewetten.de

