EQS-NVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.12.2025 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|19.12.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|1910578977
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
|Sprache:
|Deutsch
