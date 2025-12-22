Finanzinvestor Mutares übernimmt Gassparte von finnischem Konzern Wärtsilä

Frankfurt, 22. Dez (Reuters) - Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares erweitert ihr Portfolio im Energie- und ⁠Technologiebereich mit ‍einer Übernahme in Skandinavien.

Sie übernimmt die Gassparte des finnischen Technologiekonzerns ‌Wärtsilä, wie der Münchener Finanzinvestor am Montag mitteilte. "Mit dieser ‍Akquisition bauen wir unsere Präsenz in den Bereichen Energy Transition und Marine Technology weiter aus", sagte Mutares-CIO Johannes Laumann. "Wir sehen hervorragende Aussichten ‍für das Unternehmen in ⁠einem schnell wachsenden Markt."

Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Halbjahr ‍2026 erwartet und stehe unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen, ⁠teilte Mutares weiter mit. Die Sparte "Gas Solutions" erzielte 2024 einen Umsatz von 300 Millionen Euro. Sie ‍gilt als ‌Marktführer für Anlagen und Prozesslösungen für die Gas-Wertschöpfungskette und bedient Kunden vor allem in Europa und Asien. Zu den finanziellen Details machte der Finanzinvestor keine Angaben.

