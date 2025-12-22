Gold - Bestes Jahr seit den 1970er-Jahren
HSBC · Uhr
Bestes Jahr seit den 1970er-Jahren
+++ In diesem besonderen Jahr mit all den neuen Rekordständen kommt der Euro STOXX 50® vielleicht manchmal etwas zu kurz. Nach mehr als 25 Jahren konnten die europäischen Standardwerte im Verlauf des Jahres 2025 endlich das Rekordlevel aus dem März 2000 bei 5.522 Punkten überwinden +++ Noch länger für den Ausbruch benötigte der Nikkei-225® für den Sprung über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 1989. Diese Steilvorlage aus dem Vorjahr nutzte das Aktienbarometer, um erstmals die 50.000er-Marke zu knacken +++ Nochmals kurz zurück nach Deutschland: Anders als 2024 spielen im zweiten „Jahr der Allzeithochs“ in Folge auch die 2. und 3. Reihe mit – sprich: MDAX® und SDAX® notieren ebenfalls 18 % bzw. 22 % im Plus +++ In Sachen „uncharted territory“ möchten die Edelmetalle keinesfalls zurückstehen. Beim Goldpreis war 2025 das beste Jahr seit den 1970er-Jahren – Silber konnte sich sogar mehr als verdoppeln (+125 %). Insgesamt war es auf der Edelmetallseite ein absoluter Champagnerjahrgang ohne große Rückschläge. Die Bilderbuch-Performance führt zu heißgelaufenen Indikatoren – aber das ist ein Thema für den Jahresausblick 2026 +++ Fortsetzung siehe unten +++
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
+++ In diesem besonderen Jahr mit all den neuen Rekordständen kommt der Euro STOXX 50® vielleicht manchmal etwas zu kurz. Nach mehr als 25 Jahren konnten die europäischen Standardwerte im Verlauf des Jahres 2025 endlich das Rekordlevel aus dem März 2000 bei 5.522 Punkten überwinden +++ Noch länger für den Ausbruch benötigte der Nikkei-225® für den Sprung über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 1989. Diese Steilvorlage aus dem Vorjahr nutzte das Aktienbarometer, um erstmals die 50.000er-Marke zu knacken +++ Nochmals kurz zurück nach Deutschland: Anders als 2024 spielen im zweiten „Jahr der Allzeithochs“ in Folge auch die 2. und 3. Reihe mit – sprich: MDAX® und SDAX® notieren ebenfalls 18 % bzw. 22 % im Plus +++ In Sachen „uncharted territory“ möchten die Edelmetalle keinesfalls zurückstehen. Beim Goldpreis war 2025 das beste Jahr seit den 1970er-Jahren – Silber konnte sich sogar mehr als verdoppeln (+125 %). Insgesamt war es auf der Edelmetallseite ein absoluter Champagnerjahrgang ohne große Rückschläge. Die Bilderbuch-Performance führt zu heißgelaufenen Indikatoren – aber das ist ein Thema für den Jahresausblick 2026 +++ Fortsetzung siehe unten +++
Gold (Annually)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
EdelmetallGold kostet erstmals mehr als 4.400 US-Dollar - Erster Rekord seit Oktoberheute, 06:29 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfachtgestern, 20:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
Maue Wirtschaft, aber lockere Zinspolitik - mein Blick aufs kommende Jahr20. Dez. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wert17. Dez. · The Market
PlusAbgestrafte Aktien