Gold - Bestes Jahr seit den 1970er-Jahren

+++ In diesem besonderen Jahr mit all den neuen Rekordständen kommt der Euro STOXX 50® vielleicht manchmal etwas zu kurz. Nach mehr als 25 Jahren konnten die europäischen Standardwerte im Verlauf des Jahres 2025 endlich das Rekordlevel aus dem März 2000 bei 5.522 Punkten überwinden +++ Noch länger für den Ausbruch benötigte der Nikkei-225® für den Sprung über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 1989. Diese Steilvorlage aus dem Vorjahr nutzte das Aktienbarometer, um erstmals die 50.000er-Marke zu knacken +++ Nochmals kurz zurück nach Deutschland: Anders als 2024 spielen im zweiten „Jahr der Allzeithochs“ in Folge auch die 2. und 3. Reihe mit – sprich: MDAX® und SDAX® notieren ebenfalls 18 % bzw. 22 % im Plus +++ In Sachen „uncharted territory“ möchten die Edelmetalle keinesfalls zurückstehen. Beim Goldpreis war 2025 das beste Jahr seit den 1970er-Jahren – Silber konnte sich sogar mehr als verdoppeln (+125 %). Insgesamt war es auf der Edelmetallseite ein absoluter Champagnerjahrgang ohne große Rückschläge. Die Bilderbuch-Performance führt zu heißgelaufenen Indikatoren – aber das ist ein Thema für den Jahresausblick 2026 +++ Fortsetzung siehe unten +++

Gold (Annually)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

