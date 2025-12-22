Handel startet träge - Novartis und Roche geben nach

Nach der freundlichen Tendenz am Freitag ist der deutsche Aktienmarkt kaum verändert in die kurze Handelswoche vor Weihnachten gestartet. Der Dax notierte gut eine Stunde nach Xetra-Handelsstaer 0,2 Prozent höher bei 24.328 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte zeigte sich praktisch unverändert bei 30.332 Zählern. Für den EuroStoxx 50, ging es um 0,1 Prozent nach oben.

Ende der vergangenen Woche hatte der Dax mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert.

Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.

Novartis und Roche etwas schwächer - Tiefere Preise in USA

Die Schweizer Pharmatitel Novartis und Roche sind am Montag etwas schwächer gestartet. Beide Konzerne haben sich zusammen mit anderen Branchenvertretern mit der US-Regierung auf tiefere Medikamentenpreise geeinigt. Roche sanken zuletzt um etwa 0,5 Prozent, Novartis um 0,6 Prozent.

Sowohl Roche als auch Novartis halten an ihren Zielen fest, wie die Finanznachrichtenagentur AWP erfuhr. Dabei fällt eine monatelange Unsicherheit von den beiden Werten ab.Zudem darf Roche das Krebsmittel Lunsumio Velo nun auch als subkutane Formulierung in den USA vermarkten. Die US-Gesundheitsbehörde hat laut Roche dieser Darreichungsform die Zulassung erteilt.

(mit Material von dpa-AFX)