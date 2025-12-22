Ifo-Umfrage zeigt Skepsis - Keine Aufbruchstimmung bei deutschen Firmen für 2026

Berlin, 22. Dez (Reuters) - Die deutschen Unternehmen blicken einer Ifo-Umfrage zufolge mehrheitlich skeptisch auf das kommende Jahr.

Rund 26 Prozent der Firmen erwarten 2026 eine Verschlechterung ihrer ⁠Geschäfte, wie das ‍Münchner Institut am Montag zu der Erhebung mitteilte. Nur 14,9 Prozent setzen auf eine Besserung. Die Mehrheit von 59 Prozent geht ‌von einer unveränderten Lage aus. "Die Unternehmen bleiben sehr zurückhaltend – von Aufbruchstimmung ist weit und breit nichts zu ‍sehen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Wirklich optimistisch blickt kaum eine Branche auf 2026."

Die Skepsis zieht sich durch alle Wirtschaftsbereiche. In der Industrie erwarten 26,5 Prozent der Firmen schlechtere Geschäfte, während 18,2 Prozent mit einer Verbesserung rechnen. Die Mehrheit von 55,3 Prozent geht von einer gleichbleibenden ‍Entwicklung aus. Eine Ausnahme bildet die Branche ⁠für elektrische Ausrüstungen. Hier übertrifft der Anteil der Optimisten mit 27,1 Prozent den der Pessimisten mit 12,7 Prozent.

Bei den Dienstleistern zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier ‍gehen 62,8 Prozent von einer stabilen Lage aus, während 23,2 Prozent eine ungünstigere Entwicklung befürchten. 14 Prozent hoffen auf ⁠Besserung. Besonders pessimistisch sind die Aussichten im Handel. Dort rechnen 32,5 Prozent mit einer Verschlechterung der Geschäftslage.

Verhalten ist der Ausblick auch im Baugewerbe. Hier rechnet ein Drittel der Betriebe (33,2 Prozent) mit einer ‍ungünstigeren Lage, während nur 10,3 Prozent ‌auf bessere Geschäfte hoffen. Mehr als die Hälfte (56,5 Prozent) erwartet keine Veränderung. Wohlrabe zufolge sind die Zahlen überraschend, da die Branche eigentlich auf das angekündigte Infrastrukturpaket der Regierung hoffen könnte. "Euphorie scheint dies noch nicht auszulösen."

Die geplanten Ausgaben der öffentlichen Hand für Infrastruktur und Verteidigung sind der Grund, warum die meisten Ökonomen für 2026 überhaupt eine Erholung der Konjunktur in Deutschland erwarten. Im zu Ende gehenden Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt weitgehend stagnieren oder allenfalls ⁠minimal wachsen.

