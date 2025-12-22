IRW-News: ACCESS Newswire: Rainer Maria Morita im House of Lords (UK) zum Transformational Leader of the Year 2025 ernannt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Rainer Maria Morita im House of Lords (UK) zum Transformational Leader of the Year 2025 ernannt

Anerkannt für die Neudefinition des beruflichen Wandels von Führungskräften und die Schaffung menschlicher Werte im Zeitalter der KI mit seiner weltweit bekannten Morita Method®

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 22. Dezember 2025 / Der globale Unternehmensberater und Bestsellerautor Rainer Maria Morita wurde bei der renommierten Global Leadership Conclave 2025, die im berühmten House of Lords (UK), dem Parlament des Vereinigten Königreichs, stattfand, als Transformational Leader of the Year 2025 in der Kategorie Global Hidden Job Market Advisory ausgezeichnet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82291/MoritaMethod_DE_221225_PRCOM.001.jpeg

Die Auszeichnung würdigt Rainers Pionierarbeit bei der Neudefinition von Führung, Beschäftigung und menschlicher Wertschöpfung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Executive Search, Beratung bei beruflicher Neuorientierung von Führungskräften und Führungsberatung hat sich Rainer zu einer weltweit anerkannten Autorität auf dem Gebiet des Hidden Job Market entwickelt - dem nicht öffentlich ausgeschriebenen Ökosystem, in dem über 90 % der Führungspositionen geschaffen werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82291/MoritaMethod_DE_221225_PRCOM.002.jpeg

Als Begründer der Morita Method® hat Rainer Tausende von Führungskräften in der Schweiz, Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika und Asien dabei unterstützt, ihre berufliche Identität erfolgreich neu zu positionieren, verborgene Chancen zu erschließen und sich durch direkte Kontaktaufnahme und vertrauensbasierte Fürsprache statt durch traditionelle Stellensuche mehrere Führungsangebote zu sichern. Sein bahnbrechendes Buch Executive Job Search in the Hidden Job Market - The Morita Method wurde Ende 2018 erstmals veröffentlicht und wurde kurz darauf zu einem Bestseller auf vier Kontinenten. Seine Arbeit basiert auf einer zutiefst menschlichen Philosophie, die Authentizität, Beitrag und Zweck in einer algorithmengesteuerten Welt betont.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82291/MoritaMethod_DE_221225_PRCOM.003.jpeg

Das Global Leadership Conclave 2025 brachte 150 hochrangige Delegierte aus über 25 Ländern sowie mehr als 20 VIP-Persönlichkeiten zusammen, darunter Minister, Parlamentsabgeordnete, Lords, Bürgermeister, Botschafter und Hochkommissare. Der Abend war geprägt von hochrangigen diplomatischen Gesprächen und visionären Diskussionen über Führungsfragen, die sich auf die Gestaltung der zukünftigen Weltwirtschaft konzentrierten. Die Veranstaltung war ein eindrucksvolles Zusammentreffen von globalem Einfluss, Politik und Innovation.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82291/MoritaMethod_DE_221225_PRCOM.004.jpeg

Bei der Entgegennahme der Auszeichnung bekräftigte Rainer seine Überzeugung, dass KI uns nicht weniger menschlich macht - sie macht das Menschsein zu unserem größten Vorteil. Seine Ehrung im House of Lords unterstreicht die weltweit wachsende Erkenntnis, dass die Zukunft der Führung nicht allein in der Automatisierung liegt, sondern in menschlicher Vision, Vertrauen und transformativer Wirkung.

Kontakt:

contact@moritamethod.com

https://www.linkedin.com/in/rainerconnectyou/

QUELLE: Morita Method

