IRW-News: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions prüft Druckfestigkeit von graphenverstärktem Beton und erzielt 25 %ige Gesamtsteigerung nach 56 Tagen

IRW-PRESS: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions prüft Druckfestigkeit von graphenverstärktem Beton und erzielt 25 %ige Gesamtsteigerung nach 56 Tagen

Vancouver, British Columbia - 22. Dezember 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) (Argo oder das Unternehmen) berichtet mit Freude über die Ergebnisse der Druckfestigkeitsprüfung nach 56 Tagen, die an der am 17. Oktober 2025 in Bristol (US-Bundesstaat Tennessee) gegossenen graphenverstärkten Betonmischung durchgeführt wurde.

Die Bekanntgabe folgt auf die Testergebnisse nach 28 Tagen, über die bereits am 20. November 2025 berichtet wurden. Bei der in Bristol (Tennessee) gemäß den ASTM C39-Standards absolvierten Materialprüfung durch die Firma Diversified Materials Testing LLC kamen Zylinderproben aus dem ersten Guss von drei ebenerdigen Platten mit einem Gesamtvolumen von 12,5 Kubikmeter zum Einsatz (zwei Platten im Format 20 x 30 Fuß und eine Platte im Format 15 x 25 Fuß). Mit der speziell hergestellten Mischung sollte eine Druckfestigkeit von 4.000 psi erreicht werden.

Wichtigste Ergebnisse:

- Festigkeit nach 7 Tagen: 3.428 psi

- Festigkeit nach 28 Tagen: 4.449 psi (Steigerung um 11 % gegenüber den Vorgaben)

- Festigkeit nach 56 Tagen: 4.974 psi (Steigerung um 24,35 % gegenüber den Vorgaben von 4.000 psi; die von Argo hergestellte Mischung des Zusatzstoffs auf Graphenbasis besteht einzig und allein aus mit Wasser verdünntem Graphen ohne zusätzliche verbessernde Additive wie etwa Superverflüssiger)

Diese Ergebnisse bestätigen einmal mehr die Qualität der von Argo entwickelten Graphenformulierung, die im Vergleich zu Standardbeton mit einer kontinuierlichen Festigkeitssteigerung im zeitlichen Verlauf und einer deutlich besseren Performance punktet.

Die Ergebnisse der 56-tägigen Druckfestigkeitsprüfung sind vielversprechend und zeigen, dass bei unseren Tests erhöhte Vorteile geboten werden, ohne dass es bei den bestehenden und branchenüblichen Verfahren im Bauwesen für das Mischen, die Anlieferung und die Verarbeitung etc. zu Beeinträchtigungen kommt. Die verifizierte Steigerung um 25 % ohne zusätzliche verbessernde Additive schafft nun eine Leistungsbasis für die effektive Anwendung in der aktuellen Qualität oder die Entwicklung beliebiger graphenbasierter Zusatzstoffe für Zement, Betonprodukte und Asphalt bei Argo Graphene. Damit werden die langfristigen Vorteile und die Marktintegration unseres graphenverstärkten Betons bestätigt, so Scott Smale, Chief Executive Officer of Argo. Mit unserer Anlage in der Stadt Regina in Saskatchewan sind wir in der Lage, diese Technologie für einen breiteren Markteinstieg zu skalieren.

Das Unternehmen wird die Projektprüfung und -entwicklung fortsetzen, um die Vermarktung in der Baubranche zu forcieren.

ÜBER ARGO

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf Advanced Materials spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung nachhaltiger und leistungsfähiger Lösungen für das Bauwesen und die Landwirtschaft konzentriert. Argo bedient sich fortschrittlicher Technologien, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen der modernen Infrastruktur gerecht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argographene.com

Tel: 306-596-2673

Website: www.argographene.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/97315371/admin/dashboard/

Instagram: https://www.instagram.com/argographene/

Facebook: https://www.facebook.com/argographene/

X/Twitter: https://x.com/ArgoGraphene

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen im Allgemeinen zukunftsgerichtete Begriffe wie wird, plant oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82288

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82288&tr=1

