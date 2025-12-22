IRW-News: Coppernico Metals Inc. : Coppernico veröffentlicht Jahresrückblick 2025 und Vorschau auf das Jahr 2026

IRW-PRESS: Coppernico Metals Inc. : Coppernico veröffentlicht Jahresrückblick 2025 und Vorschau auf das Jahr 2026

Vancouver, Kanada - 22. Dezember 2025 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) (Coppernico oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmens-Update zum Jahresende zu veröffentlichen. Das Unternehmen blickt zurück auf ein produktives und von Veränderungen geprägtes Jahr, in dem über Bohrungen, das Einholen von Genehmigungen, die Generierung von Zielzonen und die sinnvolle Einbindung der Kommunen wichtige Explorationsinitiativen im Projekt Sombrero in Peru vorangetrieben wurden. Coppernico ist für ein Jahr 2026 gerüstet, das mit zahlreichen Katalysatoren aufwartet. Der Schwerpunkt liegt auf dem weiteren Ausbau bohrreifer Ziele und der Sondierung von Möglichkeiten für bedeutende Kupferfunde.

Wichtigste Erfolge im Jahr 2025

- Fertigstellung der letzten acht Bohrungen des ersten vom Unternehmen im Zielgebiet Ccascabamba durchgeführten Diamantbohrprogramms mit insgesamt 20 Bohrlöchern; Validierung der geologischen These des Unternehmens durch Bestätigung eines großen mineralisierten Skarnsystems.

- Bekanntgabe solider Ergebnisse zu den ausgewerteten Schlitzproben, die aus der vorrangigen Zielzone Nioc entnommen wurden: 52 Meter (m) mit 1,06 % Kupfer (Cu) und 93,5 m mit 0,87 % Cu Siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. September 2025.

, ergänzt durch einen höhergradigen Abschnitt mit 2,98 % Cu auf 6 m; Nachweis der Intensität und Kontinuität der Skarnmineralisierung.

- Auffindung eines mehrere Kilometer langen Porphyrziels bei Tipicancha (einem Gebiet, in dem der Zugang für Explorationsarbeiten aufgrund der Deckschicht nur eingeschränkt möglich ist) durch systematische Oberflächenexploration, einschließlich Entnahme von Schlitzproben mit Erzgehalten von 0,65 % Cu und 0,77 g/t Silber (Ag) auf 22 m einschließlich 1,14 % Cu und 0,20 g/t Ag auf 10 m Siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 21. Mai 2025.

.

- Erweiterung der Konzessionsflächen bei Sombrero durch den Erwerb neuer Claims, in denen Mineralisierungsausbisse ermittelt wurden; Gebiete, die im Hinblick auf das sich weiterentwickelnde Geomodell aus Sicht des Unternehmens nicht mehr zum Kerngeschäft gehören, wurden aufgegeben.

- Einreichung eines Antrags auf Genehmigung einer erweiterten EIA-Sd-Bohrlizenz (umweltrechtliche Genehmigung) für 181 Plattformen (ein Plus gegenüber 38 Plattformen in den bestehenden Genehmigungen) sowie zusätzlicher Bohranlagen als wichtiger Schritt zum Erreichen vorrangiger Ziele.

- Einleitung eines großformatigen geophysikalischen Programms zur Präzisierung der strukturellen Auswertung, Prioritätenreihung der Bohrziele, Ermittlung möglicher neuer Ziele und Unterstützung der nächsten Explorationsphase.

- Laufender Einsatz für kommunale Interessen durch Unterstützung der Strukturierung zusätzlicher AGROIDEAS-Programme zur Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums in der Region, zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Mitglieder der örtlichen Kommunen und zur Förderung von Gesprächen über Vereinbarungen zum weiteren Flächenausbau.

- Aufrechterhaltung einer Gesamtunfallhäufigkeitsrate von null für alle Mitarbeiter und Auftragspartner, was von einer starken Sicherheitskultur und betrieblichen Disziplin zeugt.

Ausblick 2026

Zu den Zielsetzungen für 2026 zählt die laufende Abstimmung mit kommunalen und betrieblichen Partnern und die Steigerung der Anzahl an bedeutenden Zielen, die durch bessere geologische Einblicke und integrierte Datensätze unterstützt werden. Auf dieser Grundlage kann das Unternehmen wichtige Ziele im gesamten Explorationsportfolio systematisch ausbauen.

Mit der Explorationsstrategie wird ein disziplinierter, methodischer Ansatz verfolgt, bei dem die chancenreichsten Ziele priorisiert und bis zur Bohrvalidierung weiterentwickelt werden. Bei den Aktivitäten Anfang 2026 wird man sich voraussichtlich auf eine Eingrenzung der Bohrziele und die Sondierung mehrerer glaubwürdiger Bohroptionen konzentrieren, die für das Unternehmen jeweils ein bedeutendes Explorationspotenzial bergen. Unterstützt wird dies durch die laufende Einbindung der Kommunen und die Erteilung von Bohrgenehmigungen in mehreren Gemeinden, die zusammen die Grundlage für den parallelen Ausbau mehrerer Zielzonen bilden.

Zu den Katalysatoren für das Jahr 2026 zählen:

- Ergebnisse der Schlitzprobenahmen und Kartierungen über den Zielen Nioc und Antapampa.

- Forcierung der Bohrzielplanung unter Einbeziehung der neuesten geologischen Auswertungen und IP-Daten sowie neuer magnetischer und gravimetrischer Messdaten.

- Einholung der behördlichen Genehmigung für eine erweiterte EIA-Sd-Bohrlizenz.

- Weiterer Ausbau der Explorationspipeline im Bereich der 56.000 Hektar großen Liegenschaft; systematische Weiterentwicklung von Zielen im Frühstadium hin zur Bohrreife.

- Ausbau der Initiativen zur kommunalen Entwicklung, einschließlich zusätzlicher AGROIDEAS-Maßnahmen zur Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums in der Region und zur Förderung weiterer Vereinbarungen auf kommunaler Ebene.

- Ausbau der Kapitalmarkt- und Marketinginitiativen parallel zu den wichtigsten Katalysatoren für 2026, um das Bewusstsein und die Beteiligung der Investoren zu stärken.

- Prüfung weiterer hochwertiger Projekte, die für eine Übernahme infrage kommen, um das Projektportfolio des Unternehmens zu ergänzen und zu diversifizieren.

Ivan Bebek, Chair und CEO von Coppernico, erklärt: Coppernico startet mit einer starken Dynamik auf fachlicher Ebene, einer wachsenden Pipeline hochwertiger Ziele und einem klaren Plan für die Bohrungen in den vielversprechendsten Gebieten des Mineralisierungssystems Sombrero in das Jahr 2026. 2025 war ein äußerst produktives Jahr mit großen Veränderungen, das die Weichen für ein aus unserer Sicht spannendes und vielversprechendes Jahr 2026 gestellt hat, in dem wir unseren Fokus auf bedeutende Kupferfunde richten werden.

Die ersten Bohrungen bei Sombrero haben ein großes Skarnsystem bestätigt und damit wichtige erste Hinweise geliefert, die sich mit unseren Erwartungen im Hinblick auf einen bedeutenden Skarnfund decken. Unser qualifiziertes Fachteam ist derzeit aktiv mit der Definition einer Reihe großformatiger, vorrangiger Bohrziele für Anfang 2026 beschäftigt; unsere Bemühungen um weitere Genehmigungen werden unsere ersten Ergebnisse stärken und uns in die Lage versetzen, vor dem Hintergrund steigender Kupferpreise zahlreiche potenzielle Neuentdeckungen in mehreren Projektgebieten im fortgeschrittenen Stadium der Bohrreife zu erkunden.

Dank der Fortführung der Explorationsaktivitäten konnten wir zahlreiche Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für die Mitglieder der umliegenden Gemeinden schaffen; außerdem sind wir stolz auf unsere bisherige erstklassige Sicherheitsbilanz. Im Zuge der Vorbereitungen auf ein ereignisreiches Jahr mit außergewöhnlichen Chancen für bedeutende Kupferfunde in Peru danken wir von Coppernico unseren Aktionären, Mitarbeitern, Vertragspartnern und Partnern in den Gemeinden für ihre Unterstützung im Jahr 2025. Wir freuen uns auf ein spannendes und produktives Jahr 2026.

Bevorstehende Konferenzen

Coppernico will seine aktive Teilnahme an wichtigen Branchenkonferenzen auch Anfang 2026 fortsetzen, um die Anlagebereitschaft der Investoren zu erhöhen und die Sichtbarkeit des Unternehmens am Markt zu fördern.

- Vancouver Resource Investment Conference (VRIC) - 25.-26. Januar 2026, Vancouver, BC.

o Coppernico wird als Aussteller am Stand Nr. 124 auf der VRIC 2026 vertreten sein. Die Unternehmensführung wird während der gesamten Konferenz für Einzelgespräche mit Investoren zur Verfügung stehen.

- Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) - 2.-5. März 2026, Toronto, ON.

o Coppernico wird auf der PDAC 2026 im Metro Toronto Convention Centre (MTCC), Investors Exchange, am Dienstag, den 3. März und Mittwoch, den 4. März als Aussteller am Stand Nr. 2413B vertreten sein. Die Unternehmensführung wird für Treffen mit Anlegern und Stakeholder aus der Branche zur Verfügung stehen.

o Vortrag des CEO: Ivan Bebek wird im Rahmen des Sustainability and Capital Markets Program in der Session The Business of Sustainability: Financing Minings Next Chapter am Montag, den 2. März zwischen 11:45 Uhr und 13:15 Uhr im Raum 714 (Trade Show South, Level 700) einen Vortrag halten.

o Exhibitor Spotlight: Coppernico wird am 4. März zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr im Northern Lights Learning Hub (Trade Show North, Level 300) an einer 15-minütigen Exhibitor Spotlight-Session teilnehmen.

- Swiss Mining Institute (SMI) Conference Zürich - 18.-19. März 2026, Zürich, Schweiz.

o Chair und CEO Ivan Bebek wird institutionellen Investoren und Branchenteilnehmern im Dolder Grand Hotel für Gespräche zur Verfügung stehen.

- Capital Event (CEM) Scottsdale Conference - 10.-12. April 2026, Scottsdale, Arizona.

o Der CEO wird an der Konferenz teilnehmen und dort für persönliche Einzelgespräche mit Anlegern und Branchenkollegen zur Verfügung stehen.

Technische Offenlegung und qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Tim Kingsley, M.Sc., CPG, Vice President of Exploration von Coppernico, einem qualifizierten Sachverständigen (gemäß NI 43-101) geprüft und genehmigt.

Qualitätskontrolle

Die Proben wurden mit Meißel und Hammer in durchgehenden horizontalen Linien entnommen. In der Regel wurden Proben mit einer Länge von bis zu 2 Metern zusammengestellt, jedoch konnte diese Länge auf 0,5 Meter reduziert werden, wenn lithologische oder signifikante mineralogische Veränderungen beobachtet wurden, um die scheinbare Breite der Mineralisierung genau widerzuspiegeln. Das typische Probengewicht betrug 1 kg pro Meter. Die Proben wurden in Plastiktüten gesammelt und mit einer eindeutigen Referenznummer versehen. Pro Probe wurden etwa 2-3 kg Material für die Analyse entnommen und zur Aufbereitung und Analyse an das ALS-Labor in Lima, Peru, geschickt. Die Aufbereitung umfasste das Zerkleinern der Probe auf 90 % < 2 mm und das Pulverisieren von 1.000 g zerkleinertem Material auf mehr als 95 % < 106 Mikrometer. Alle Proben wurden mit einer Feuerprobe mit einem Nenngewicht von 30 g und Atomabsorptionsanalyse (Au-AA23) sowie einer Multielementanalyse mit vier Säuren und ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Wenn die MS61-Ergebnisse größer oder nahe 10.000 ppm Cu oder 10.000 ppm Zn lagen, wurden die Untersuchungen mit der Vier-Säuren-Aufschlussmethode für Erzgehalte (Cu-OG62) wiederholt. QA/QC-Programme für 2025 Kanalproben unter Verwendung interner Standardproben, Leerproben und Duplikate, Laborduplikate, Laborstandards und Laborleerproben zeigen eine insgesamt gute Genauigkeit und Präzision.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ivan Bebek

Chair & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Coppernico Metals Inc.

Telefon: +1 778 729 0600

E-Mail: info@coppernicometals.com

Webseite: www.coppernicometals.com

Twitter: @CoppernicoMetal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/coppernico-metals/

Über Coppernico

Coppernico ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wertschöpfung für Aktionäre und Interessengruppen durch sorgfältige Projektbewertung und Exploration konzentriert, mit dem Ziel, großflächige, hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten auf dem amerikanischen Kontinent zu entdecken. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens können auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung und der Monetarisierung von Explorationserfolgen zurückblicken. Coppernico verfolgt das Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen für Kupfer und Gold zu etablieren. Über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Zielgebiete Ccascabamba (zuvor als Sombrero Main bezeichnet) und Nioc innerhalb des Projekts Sombrero in Peru, seinem Referenzprojekt. Gleichzeitig prüft es regelmäßig weitere erstklassige Projekte, die das Unternehmen eventuell erwerben könnte.

Das Projekt Sombrero ist ein Konzessionsblock von ungefähr 56.400 Hektar (564 Quadratkilometer), das sich am nordwestlichen Rand des weltbekannten Andahuaylas-Yauri-Trends in Peru befindet. Es besteht aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationszielen, die durch Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetall-Systeme gekennzeichnet sind. Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Stichtag 17. April 2024, der am 23. Mai 2024 bei SEDAR+ eingereicht wurde, konzentriert sich auf die Zielgebiete Ccascabamba und Nioc des Projekts Sombrero.

Coppernico Metals Inc. ist derzeit an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol COPR notiert, wird am OTCQB Venture Market unter dem Symbol CPPMF gehandelt und von bestimmten Händlern im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 9I3 außerbörslich gehandelt. Weitere Informationen über Coppernico finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Warnhinweis

Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichte Aussagen sind häufig durch Begriffe wie könnte, sollte, voraussichtlich, erwarten, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Interpretation geologischer Kartierungen und Probenahmeergebnisse, den prospektiven Charakter identifizierter Ziele für zukünftige Explorationen, das Potenzial der interpretierten mineralisierten Systeme, den Fortschritt und die Genehmigung von Genehmigungen sowie die Bohrpläne des Unternehmens. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und man sollte sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt oder impliziert werden. Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular 2024 des Unternehmens und anderen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden erläutert werden, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Alle zukunftsgerichteten Informationen und die diesbezüglichen Annahmen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um diese Informationen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen der Erwartungen des Unternehmens anzupassen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82305

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82305&tr=1

