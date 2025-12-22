IRW-News: DeepMarkit Corp.: DeepMarkit beauftragt Market Maker und Marketingfirma, um die Bekanntheit bei Anlegern zu steigern

IRW-PRESS: DeepMarkit Corp.: DeepMarkit beauftragt Market Maker und Marketingfirma, um die Bekanntheit bei Anlegern zu steigern

Calgary, Kanada - 22. Dezember 2025 / IRW-Press / DeepMarkit Corp. (TSXV: MKT | OTC: MKTSF | FWB: DEP0) (DeepMarkit oder das Unternehmen) möchte bestimmte Informationen aus seiner Pressemitteilung vom 19. Dezember 2025 bezüglich der Bedingungen seiner Market-Maker-Vereinbarung näher erläutern und das aktuelle US-Handelssymbol des Unternehmens bestätigen.

US-Handelssymbol

Das Unternehmen teilt mit, dass seine Stammaktien nun am OTC Markets unter dem Symbol MKTSF (vormals MKTDF) gehandelt werden. Diese Änderung spiegelt das jüngste Vorhaben des Unternehmens wider, den Namen von DeepMarkit Corp. in Prospect Markets Inc. zu ändern, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung (AGM, siehe Pressemitteilung vom 28. November 2025), um den Namen an den sich wandelnden Schwerpunkt des Unternehmens anzupassen.

Market-Making-Dienstleistungen

Das Unternehmen möchte außerdem die Bedingungen seiner Market-Making-Vereinbarung wie folgt präzisieren:

Das Unternehmen hat mit Wirkung zum 15. Dezember 2025 ICP Securities Inc. (ICP) mit der Erbringung von Market-Making-Dienstleistungen gemäß einer Market-Making-Vereinbarung (die Market-Making-Vereinbarung) beauftragt. ICP wird automatisierte Market-Making-Dienstleistungen erbringen, einschließlich der Verwendung seines proprietären Algorithmus ICP Premium. Die Market-Making-Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von vier (4) Monaten (die anfängliche Laufzeit) und verlängert sich automatisch um jeweils einen (1) Monat (jeweils eine zusätzliche Laufzeit), sofern nicht eine der Parteien mindestens dreißig (30) Tage vor Ablauf der anfänglichen Laufzeit oder einer zusätzlichen Laufzeit, je nach Anwendbarkeit, schriftlich kündigt.

Gemäß der Market-Making-Vereinbarung zahlt das Unternehmen ICP eine monatliche Gebühr in Höhe von 7.500 Dollar für die Übernahme der Rolle als Market Maker.

Im Zusammenhang mit diesem Auftrag werden keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen gewährt. ICP steht in keiner Verbindung zum Unternehmen. Der Auftrag des Unternehmens an ICP unterliegt weiterhin der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Als nach unserer Auffassung erste börsennotierte Prognosemarktplattform verfolgen wir einen maßvollen Ansatz, um das Bewusstsein der Anleger in Nordamerika und Europa zu schärfen, sagte Steve Vanry, Chief Executive Officer. Diese Aktivitäten stellen zusammen mit unseren zuvor angekündigten Marketinginitiativen einen umfassenden, mehrere Jurisdiktionen umfassenden Ansatz dar, um das Bewusstsein der Anleger in unseren Schlüsselmärkten zu stärken.

Marketingvereinbarung

Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen eine Marketingvereinbarung mit der Plutus Invest und Consulting GmbH (Plutus) (Anschrift: Buchtstr. 13, 28195 Bremen, Deutschland; E-Mail: contact@plutusinvest.de, Telefon: +49-421-1754-0174) abgeschlossen, wonach Plutus dem Unternehmen für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026 Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen (die Mediendienstleistungen) erbringen wird.

Die von Plutus angebotenen Mediendienstleistungen können die Verbreitung von vom Unternehmen genehmigten Inhalten über Finanznachrichtenportale, Investoren-Newsletter, Social-Media-Plattformen wie X, LinkedIn, YouTube, Reddit, Telegram, bezahlte digitale Werbenetzwerke sowie gesponserte Artikel und Videointerviews auf Investor-Relations-Portalen umfassen. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Plutus eine Anfangsgebühr von 100.000 für die Erbringung der Mediendienste zu zahlen und bis zu 250.000 , wenn das Unternehmen eine Verlängerung der ursprünglichen Kampagne beantragt. Das Unternehmen wird Plutus keine Wertpapiere als Vergütung für die Mediendienste ausgeben.

Plutus ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen unter der Leitung von Marco Messina, der in keiner Verbindung zum Unternehmen steht. Nach Kenntnis des Unternehmens hält Plutus keine Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens und hat auch kein Recht, solche Anteile zu erwerben. Die Beauftragung von Plutus unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

ÜBER ICP SECURITIES INC.

ICP Securities Inc. (ICP) ist ein in Toronto ansässiger CIRO-Händler, der sich auf automatisiertes Market Making spezialisiert hat. ICP wurde 2023 gegründet und konzentriert sich auf Marktstruktur, Ausführung und Handel. Das Unternehmen nutzt seine eigene proprietäre Technologie ICP Premium®, um einer Vielzahl von öffentlichen Emittenten und institutionellen Anlegern hochwertige Dienstleistungen anzubieten.

Über Prospect Markets Inc.

Prospect ist eine Sportprognosemarkt-Plattform, die auf der Avalanche-Blockchain basiert. Der proprietäre Ranking-Algorithmus von Prospect zielt darauf ab, reale Sportereignisse in dynamische Prognosemärkte zu verwandeln, die Einblicke, Strategien und den Wettbewerb innerhalb der Community belohnen. Die Mission von Prospect ist es, passive Sportzuschauer zu aktiven Teilnehmern zu machen.

Über DeepMarkit Corp.

DeepMarkit Corp. ist ein Technologieunternehmen, das Plattformen entwickelt und erwirbt, die digitale Erlebnisse der nächsten Generation in den Bereichen Prognosemärkte, Blockchain-Infrastruktur, künstliche Intelligenz und Tokenisierung ermöglichen. DeepMarkit konzentriert sich auf aufstrebende Ökosysteme, in denen innovative Technologien die Nutzerinteraktion und den langfristigen Wert steigern. Zu seinem Portfolio gehört Prospect Markets, eine On-Chain-Plattform für Sportprognosen, die mithilfe eines Ranking-Algorithmus und Echtzeit-Handel wettbewerbsfähige, spannende Fan-Erlebnisse bietet.

Im Auftrag von:

DEEPMARKIT CORP.

Steve Vanry

Chief Executive Officer

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu: den erwarteten Vorteilen der Strategie des Unternehmens zur Steigerung der Bekanntheit bei Investoren, einschließlich der Marktpflege und der Marketingvereinbarungen mit Think Ink und Plutus; den erwarteten Vorteilen der Marketingvereinbarungen, einschließlich der erwarteten Steigerung der Bekanntheit bei Investoren in Nordamerika und Europa; der Überzeugung des Unternehmens, dass es sich um die erste börsennotierte Prognosemarktplattform handelt; die Wachstumsstrategie und die Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens; und den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebenen Engagements.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Market-Making-Aktivitäten das erwartete Maß an Bekanntheit oder Engagement bei den Anlegern erreichen werden; dass das Unternehmen möglicherweise nicht die Genehmigung der TSX Venture Exchange für die Engagements innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht erhält; regulatorische, rechtliche und politische Entwicklungen in Bezug auf Prognosemärkte, Glücksspiele und digitale Vermögenswerte; Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken, einschließlich Cybersicherheit; und andere Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82286

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82286&tr=1

