IRW-News: Rush Gold Corp.: Rush Gold gibt Update zum Jahresende 2025 und Ausblick für 2026

VANCOUVER, BC, den 22. Dezember 2025 / IRW-Press / Rush Gold Corp. (Rush oder das Unternehmen) (CSE: RGN | FWB: B6H) freut sich, ein Jahresend-Update des Unternehmens vorzulegen, in dem die wichtigsten operativen, finanziellen und explorationsbezogenen Meilensteine des Jahres 2025 sowie die Explorationsstrategie für 2026 dargelegt werden.

Im Juni 2025 schloss Rush Gold seine Börsennotierung mit einer Finanzierung in Höhe von 450.000 CAD zu einem Preis von 0,10 CAD pro Aktie ab. Seit der Börsennotierung hat das Unternehmen eine Reihe von Meilensteinen erreicht, die sein Vermögensportfolio und seine Marktpräsenz verbessert haben Dies wurde durch Fortschritte beim Goldgrundstück Skylight, den Erwerb des Silbergrundstücks Legal Tender und den disziplinierten Kapitaleinsatz im Rahmen eines methodischen Explorationsprogramms unterstützt.

In den vergangenen sechs Monaten des Jahres 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Kursanstieg von mehr als 100 Prozent.

Rush Gold hat mit Silver Range Resources Ltd. (TSX-V: SNG) eine Optionsvereinbarung über den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an der Liegenschaft Legal Tender geschlossen, einem historischen Silber-Gold-Projekt 62 Kilometer nordwestlich von Tonopah (Nevada).

Das Grundstück befindet sich rund drei km nördlich des Skylight-Projekts von Rush Gold und umfasst einen Großteil des Republic Mining District, einem ehemals aktiven epithermalen Silber-Gold-Camp, das in den frühen 1900er Jahren in Betrieb war. Zu den historischen Abbaustätten auf dem Grundstück gehören die Minen Farris, Hyland und Black Butte sowie mehrere Schächte und Stollen, die Rush Gold ein strategisch günstig gelegenes Explorationsgebiet bieten, das mit seiner auf Nevada ausgerichteten Strategie übereinstimmt.

Die Silber- und Goldmineralisierung bei Legal Tender wurde in Aderverwerfungen, Adern und Brekzienkörpern entlang zweier Hauptstrukturtrends identifiziert. Historische Probenahmen von Silver Range ergaben Gehalte von bis zu 1.875 g/t Silber und 4,94 g/t Gold aus ausgewählten Stichproben. Stichproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Grundstück.

Im Rahmen der Optionsvereinbarung kann Rush Gold eine 100-prozentige Beteiligung erwerben, indem es über einen Zeitraum von vier Jahren gestaffelte Barzahlungen in Höhe von insgesamt 200.000 USD leistet und Bohrungen über 1.000 Meter durchführt. Silver Range behält eine Netto-Schmelzerlös-Lizenzgebühr (NSR) von 2,5 Prozent, die durch einen Rückkauf auf 1,0 Prozent reduzierbar ist, sowie eine Ressourcengebühr von 4 USD pro Unze Gold oder Goldäquivalent auf alle gemessenen und angezeigten Ressourcen, die auf dem Grundstück definiert werden.

Am 12. September 2025 gab Rush Gold eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 3.500.000 Einheiten zu einem Preis von 0,10 CAD pro Einheit bekannt, die anschließend auf bis zu 5.000.000 Einheiten erhöht wurde. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem Aktienkaufoptionsschein, der 24 Monate lang zu einem Preis von 0,20 CAD pro Aktie ausgeübt werden kann. Die Privatplatzierung wurde am 26. September 2025 abgeschlossen. Der Nettoerlös wird für das allgemeine Betriebskapital und die Exploration auf den Grundstücken des Unternehmens in Nevada verwendet.

Am 25. November gab Rush Gold bekannt, dass es geologische Feldteams mobilisiert und mit der Erfassung von WorldView-3 (WV-3)-Satellitenbildern auf seinen Grundstücken Legal Tender und Skylight begonnen hat. Das Programm zielt darauf ab, das geologische Verständnis zu verbessern, indem bestehende geochemische Anomalien von Gold sowie Silber bewertet und kürzlich identifizierte Satellitenanomalien, die als Alterationsspuren eines epithermalen Gold-Silber-Systems mit geringer Sulfidierung interpretiert wurden, vor Ort überprüft werden.

Zum Jahresende gab Rush Gold den Abschluss seiner geologischen Erkundung der Phase 1 und der WorldView-3 (WV-3)-Satellitenbildgebung von Alterationen auf seinen Grundstücken Legal Tender und Skylight bekannt. Das Feldprogramm in Royston Hills im Winter 2025 konzentrierte sich auf die Erforschung von Gold- und Silberaufschlüssen und die Validierung von hyperspektralen Satellitenanomalien.

Dabei wurden 124 Oberflächen-Gesteinsproben entnommen, die nun an ALS Global, ein unabhängiges ISO-zertifiziertes Labor in Vancouver, zur Gold-Feuerprobe, multielementaren geochemischen Analyse und TerraSpec®-Analyse geschickt wurden. Die Ergebnisse werden Anfang des neuen Jahres erwartet. Das Unternehmen bestätigte am 3. Dezember 2025 die erfolgreiche Erfassung wolkenfreier Satellitenbilder, wobei die vollständigen Ergebnisse der Kartierungsstudie zur Alteration noch ausstehen.

Das Unternehmen rechnet für 2026 mit einem kontinuierlichen Newsflow. Die Ergebnisse der geochemischen Gesteinsprobenahme der Phase 1 werden Anfang des neuen Jahres erwartet. Die Gesteinsprobenanalysen werden mit den Ergebnissen der hochauflösenden hyperspektralen Satellitenkartierung der alterierten Mineralien kombiniert, um die Bohrziele innerhalb der Grundstücke für die weitere Exploration zu identifizieren und zu priorisieren.

Das Unternehmen ist für seine Explorationsprogramme im Jahr 2026 gut aufgestellt und konzentriert sich weiterhin auf die Weiterentwicklung seines auf Gold und Silber ausgerichteten Portfolios.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Geschäftsführer und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton, Alberta, der als Director von Rush Gold und als qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects fungiert. Herr Raffle hat die Daten überprüft, einschließlich einer Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden, die den hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Über Rush Gold Corp.

Rush Gold ist ein kanadisches Bergbau-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines Goldgrundstücks Skylight im Republic Mining District, Nye County, Nevada, in den USA konzentriert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sichtweise des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, darunter Aussagen zur Explorationsstrategie des Unternehmens für 2026, zur Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung, zum erwarteten Zeitpunkt der Explorationsergebnisse aus den Liegenschaften Legal Tender und Skylight, zur Integration von Daten zur Weiterentwicklung und Priorisierung von Explorationszielen sowie zu den Erwartungen hinsichtlich eines kontinuierlichen Nachrichtenflusses im Jahr 2026. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten und als Folge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und angegebenen Ergebnissen abweichen. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen sowie von den zukünftigen Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

