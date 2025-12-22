Die letzten Wochen des Börsenjahres gelten traditionell als besonders spannend. Positive Saisonalität, hohe Erwartungen – und trotzdem viele offene Fragen. Eine davon: Schafft der breite US-Index S&P 500 noch die 7.000 Punkte in diesem Jahr?

Martin Goersch analysiert, wie aussagekräftig historische Muster wirklich für den Markt sind und welche Signale die Kurse aktuell senden. Dabei geht es nicht um Prognosen aus dem Bauch heraus, sondern um nüchterne Einordnung und saubere Datenarbeit.

Ein Video für alle, die wissen wollen, wo Chancen liegen könnten – und wo man genauer hinschauen sollte.